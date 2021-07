China Mengatakan AS “Harus Memperbaiki Kesalahannya”

Hua Chunying, China’s Foreign Ministry spokeswoman.jpg

IslamTimes - China menekankan pada hari Minggu (4/7) bahwa penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir 2015 serta sanksi yang dikenakan pada Iran adalah akar penyebab krisis nuklir saat ini.

“Tentu saja, AS harus memperbaiki kesalahannya”, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam tweet hari Minggu.“Untuk memulainya, dia harus mencabut, sepenuhnya, tanpa syarat dan secara menyeluruh, sanksi sepihak ilegal terhadap Iran dan pihak ketiga, untuk mendorong Iran bergerak ke arah yang sama & untuk mendorong terobosan dalam negosiasi”, kata Hua Chunying.“Penarikan sepihak AS dari JCPOA dan tekanan maksimumnya terhadap Iran adalah akar penyebab krisis nuklir Iran saat ini”, tambahnya.“Mengenai masalah nuklir Iran, yang paling kritis adalah AS membuat keputusan lebih awal untuk bergabung kembali dengan Rencana Komprehensif Aksi Bersama(JCPOA)”, tegasnya.[IT/r]