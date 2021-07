Nasrallah: Kehadiran Militer AS di Irak Hanyalah Penjajahan

IslamTimes- Pemimpin Hizbullah memfokuskan pidatonya selama sesi pembukaan konferensi tentang Palestina di media dan wacana media.

Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan bahwa kehadiran militer AS di Irak hanyalah pendudukan meskipun Washington mengklaim memiliki persetujuan Irak, menambahkan bahwa AS dipaksa keluar dari Afghanistan tanpa mencapai apa pun.Pemimpin Hizbullah memfokuskan pidatonya selama sesi pembukaan konferensi tentang Palestina di media dan wacana media.Hassan Nasrallah memuji ketabahan Perlawanan Palestina di awal pidatonya dan memfokuskan pidatonya pada konfrontasi media dengan pendudukan Israel dan hegemoni AS.Hegemoni AS di wilayah kami tidak lepas dari pendudukan Israel atas Palestina, kata Nasrallah. Hegemoni AS di kawasan kita tak lepas dari pendudukan Israel atas Palestina“Tidak mungkin untuk membebaskan Palestina tanpa menghadapi hegemoni AS di kawasan yang mendukung entitas perampas serta rezim sekutu,” kata Nasrallah.Dia mengatakan bahwa media dapat memainkan peran kunci dalam memerangi pendudukan Palestina.Entitas Zionis dan arogansinya bergantung pada hegemoni AS, menurut sekretaris jenderal Hizbullah.Dia kemudian mencatat bahwa “kita tidak dapat bekerja menuju pembebasan Palestina tanpa memerangi hegemoni AS.”Dia mengatakan bahwa AS terpaksa menarik diri dari Afghanistan setelah tidak mencapai apa-apa.Nasrallah mencatat bahwa wacana media Front Perlawanan didasarkan pada kebenaran.Dia mengatakan bahwa media Perlawanan harus fokus pada hak-hak nasional di Palestina dan seluruh wilayah.Media perlawanan mencerminkan kemenangan lapangan yang diperoleh oleh kekuasaan dan tidak membacakan puisi untuk meratapi kekalahan, kata kepala Hizbullah.(IT/TGM)