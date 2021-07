Normalisasi Di Bawah Meja: Kapal Arab Saudi Berlabuh di “Israel” Saat Menuju Maroko

Arabian ship to dock in Israel.jpg

IslamTimes - Wajah sebenarnya dari normalisasi rahasia Saudi-Zionis "Israel" telah terungkap ketika perusahaan pelayaran Zionis "Israel" ZIN akan membuka rute pengiriman antara pelabuhan Jeddah Arab Saudi dan pelabuhan Maroko Agadir dan Dakhla, dengan persinggahan di entitas Zionis "Israel".

Peluncuran tautan maritim untuk pengangkutan barang antara Arab Saudi, entitas Zionis “Israel”, dan Maroko ditetapkan untuk beberapa minggu mendatang, menurut Economie & Entreprises.Majalah tersebut melaporkan bahwa jalur pelayaran dijadwalkan berangkat dari Jeddah di Arab Saudi, kemudian berhenti di Haifa dan kemudian mengakhiri perjalanannya di pelabuhan Agadir dan Dakhla di Maroko di Samudra Atlantik.Rute pengiriman baru datang setelah pengumuman dimulainya penerbangan langsung antara entitas "Israel" dan Maroko. Setelah terjalinnya kembali hubungan tersebut, banyak bisnis, baik Maroko maupun Zionis “Israel”, telah mulai memperluas hubungan ekonomi dan menjajaki prospek bisnis baru.Akibatnya, keduanya telah meluncurkan inisiatif baru untuk memfasilitasi transportasi dan investasi.Warga negara Maroko, Rabi Abraham Sabbagh, baru-baru ini mengatakan bahwa “banyak orang Yahudi Maroko akan kembali ke Maroko untuk berinvestasi” sekali lagi.ZIM adalah perusahaan pelayaran publik Zionis “Israel” yang didirikan pada tahun 1945. Perusahaan ini memiliki omset tahunan sebesar $3,2 miliar pada tahun 2018. Perusahaan ini menampung sekitar 70 kapal dan dianggap sebagai salah satu dari 20 operator kargo teratas.Para pengunjuk rasa AS mencegah sebuah kapal kontainer yang memuat barang-barang Zionis "Israel" untuk dibongkar di pelabuhan Oakland AS bulan lalu.Menurut laporan, itu adalah pertama kalinya sebuah kapal kontainer ZIM masuk ke pelabuhan AS dalam tujuh tahun, tetapi akhirnya terpaksa kembali ke laut karena protes dari para pekerja pelabuhan.Para pekerja AS memprotes sebagai tanggapan atas perang 11 hari di Palestina yang diduduki dan kebijakan umum Zionis “Israel” terhadap rakyat Palestina.[IT/r]