Laporan: China Perluas Kehadirannya di Afghanistan di Bawah BRI Ketika AS Keluar

IslamTimes - China siap untuk masuk dan memperbesar kerja samanya dengan Afghanistan, kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pasukan AS dan NATO yang pergi saat mereka terus menarik diri dari negara yang dilanda perang itu, Daily Beast melaporkan.

Meskipun pemerintahan Biden awalnya menetapkan 11 September sebagai tanggal penarikan penuh, media AS secara luas melaporkan bahwa mayoritas pasukan akan keluar pada awal Juli.Namun, pekan lalu Biden mengatakan bahwa masih akan ada "beberapa pasukan yang tersisa" bahkan setelah batas waktu September, meninggalkan Kabul dengan pertanyaan penting tentang masa depannya sendiri.Menurut laporan itu, dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), China bersiap-siap untuk masuk tanpa terbantahkan ke Afghanistan pasca-AS.Mengutip sumber yang dekat dengan pejabat pemerintah Afghanistan, outlet tersebut mengklaim bahwa otoritas Kabul meningkatkan keterlibatan mereka dengan China pada perpanjangan Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) senilai $62 miliar, yang melibatkan pembangunan jalan raya, kereta api, dan jaringan pipa energi antara Pakistan dan China.China dilaporkan telah lama ingin memperluas BRI ke Afghanistan dan telah meminta partisipasi Kabul setidaknya selama satu dekade.Salah satu proyek spesifik dalam diskusi dilaporkan pembangunan jalan utama yang didanai oleh China antara Afghanistan dan kota Peshawar di barat laut Pakistan, yang sudah terhubung dengan rute CPEC. "Ada diskusi di jalan raya Peshawar-Kabul antara pihak berwenang di Kabul dan Beijing," kata sumber yang dirahasiakan seperti dikutip dalam laporan itu."Menghubungkan Kabul dengan Peshawar melalui jalan darat berarti Afghanistan secara resmi bergabung dengan CPEC."Menurut sumber itu, ketika AS meninggalkan negara itu untuk selamanya, "Ghani membutuhkan sekutu dengan sumber daya, kekuatan, dan kemampuan untuk memberikan dukungan militer kepada pemerintahnya," meskipun negosiasi dengan China sebelumnya membuat "AS curiga terhadap Presiden Ashraf. pemerintahan Ghani."Pada bulan Mei, media melaporkan, mengutip kementerian luar negeri China, bahwa Beijing sedang dalam pembicaraan dengan pihak lain, termasuk Kabul, tentang perpanjangan CPEC.Menurut laporan itu, Beijing mungkin berada dalam posisi yang sangat baik untuk melanjutkan di mana mereka tinggalkan dan menekan Kabul untuk bergabung dengan BRI, terutama jika Taliban berkuasa sebagai akibat dari penarikan AS.Pejabat China dilaporkan telah berkomunikasi dengan para pemimpin Taliban secara teratur sejak pemerintahan Trump menandatangani perjanjian damai dengan kelompok militan pada Februari."Taliban tentu saja menawarkan mitra yang lebih bersatu untuk China. Tetapi negara-negara regional lainnya telah berusaha untuk menyatukan para panglima perang untuk memikirkan perlawanan daripada perdamaian dengan Taliban," kata sumber itu.China telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur di wilayah domestik yang dekat dengan Afghanistan, seperti pembangunan bandara Taxkorgan di Dataran Tinggi Pamirs di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang barat laut, yang berbatasan dengan Afghanistan.Pelabuhan Gwadar di provinsi Balochistan Pakistan, yang berbatasan dengan Afghanistan, juga dibangun dan dilaporkan dioperasikan oleh China.Kedua proyek sedang dibangun sebagai bagian dari CPEC.Dan outlet tersebut menyimpulkan bahwa China membutuhkan perdamaian untuk memperluas proyek Sabuk dan Jalannya ke tetangga baratnya yang dilanda perang.Jadi pihak berwenang China dilaporkan telah menawarkan miliaran dolar kepada Taliban dalam proyek infrastruktur dan energi sebagai imbalan untuk mengakhiri permusuhan di Afghanistan.Inisiatif Sabuk dan Jalan China bertujuan untuk menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui jaringan darat dan laut yang mencakup 60 negara.Dengan biaya $4 triliun, prakarsa ini tidak hanya akan meningkatkan koneksi antar-regional, tetapi juga memperkuat pengaruh global China.Afghanistan dapat memberi China platform strategis yang sempurna untuk berfungsi sebagai pusat komersial yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa.Selama pertemuan trilateral Afghanistan-China-Pakistan awal bulan lalu, menteri luar negeri Islamabad dan Beijing berjanji untuk "memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan" dengan Afghanistan, serta untuk "memainkan peran yang lebih besar" dalam proses rekonsiliasi negara itu setelah penarikan. tentara Amerika dan sekutu NATO lainnya dari negara tersebut.Pada hari Jumat, pasukan AS terakhir meninggalkan Lapangan Terbang Bagram, yang merupakan fasilitas militer utama AS di Afghanistan hingga saat ini.[IT/r]