Sirene Berbunyi di Kedutaan Besar AS di Baghdad di Tengah Laporan Drone Jatuh

IslamTimes - Sirene berbunyi di Kedutaan Besar AS di ibukota Irak Baghdad dan sistem pertahanan udara diaktifkan karena deteksi "objek tidak dikenal" di langit di atas misi, saluran TV Irak Al-Sumarya melaporkan, mengutip sumber keamanan.

Ini terjadi ketika Irak mengalami peningkatan serangan yang menargetkan pasukan dan personel AS yang saat ini ditempatkan di negara itu.Sebagai pembalasan, Presiden AS Joe Biden memerintahkan "serangan presisi" pada fasilitas militan yang didukung Iran di perbatasan Irak-Suriah pada akhir Juni."Siren alarm berbunyi di kedutaan AS, sistem C-RAM diaktifkan ... karena deteksi objek tak dikenal di langit di atas kedutaan AS," kata sumber itu.Sumber lain mengatakan kepada saluran TV bahwa sebuah pesawat nir awak ditembak jatuh di Zona Hijau tempat lembaga pemerintah dan misi diplomatik asing berada.Hanya beberapa jam sebelumnya, pangkalan udara Ayn al Asad yang terletak di Irak barat dihantam oleh tiga roket, juru bicara Operation Inherent Resolve (OIR) mengkonfirmasi.Sementara itu, seorang sumber Irak mengatakan kepada Sputnik bahwa total tujuh rudal telah ditembakkan.Pada 28 Juni, Pentagon mengatakan pesawat militer AS menargetkan fasilitas militan yang didukung Iran - Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada - di wilayah perbatasan Suriah-Irak sebagai tanggapan atas serangan terhadap kepentingan Amerika di Irak.Juru bicara panglima Irak mengatakan bahwa Baghdad mengecam keras serangan udara AS terhadap milisi Syiah. Pada bulan Desember tahun lalu, Kedutaan Besar AS mendapat serangan roket, yang dilaporkan mengakibatkan kerusakan material kecil pada misi diplomatik.Kemudian Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyalahkan militan pro-Iran atas serangan itu. Tehran membantah tuduhan kemungkinan keterlibatan dalam penembakan itu.[IT/r]