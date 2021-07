Sayyid Nasrallah: AS Memiliki Peran Utama dalam Menghancurkan Lebanon dan Ekonominya

Sayyed Nasrallah, Our Battle Today is with Coronavirus, We Shall Triumph.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Yang Mulia Sayyid Hassan Nasrallah menyampaikan pidato pada hari Senin (5/7) di sesi pembukaan Konferensi “Palestina Menggapai Kemenangan”, yang diadakan oleh Pertemuan Media Nasional.

Dalam sambutannya, Sayyid Nasrallah menyoroti peran retorika media di balik penampilan dan penyampaian peristiwa yang sedang berlangsung. “Kemajuan konfrontasi media adalah suatu keharusan, sama seperti kemajuan konfrontasi militer,” Sayyid Nasrullah menekankan, mencatat bahwa “Jika bukan karena kemenangan perlawanan, salah satu tujuan perselisihan hitam adalah membuat perjuangan Palestina masalah yang terlupakan.”Dia lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya menghadapi front AS-Zionis "Israel" dengan mengatakan: "Ketika menghadapi pendudukan Zionis 'Israel' dan hegemoni Amerika, kita tidak dapat membagi konfrontasi ini.""Hegemoni AS mengubah semua sumber daya di kawasan itu untuk melayani kepentingan musuh 'Israel'," Sayyid Nasrallah mengklarifikasi, menunjukkan bahwa "Keberadaan dan kesombongan entitas Zionis bergantung pada dukungan AS."Menurut Pemimpin Perlawanan, “Kita menghadapi hegemoni AS dan pendudukannya di Irak, serangannya terhadap Hashd Al-Shaabi [Pasukan Mobilisasi Populer] dan pendudukannya di Suriah timur.”“Retorika media Poros Perlawanan didasarkan pada hak rakyat Palestina di tanah mereka, dan rakyat Suriah di Dataran Tinggi Golan yang diduduki,” kata Sayyid Nasrullah.Memuja upaya media Perlawanan, dia menggarisbawahi bahwa “Kami menemukan standar kebenaran dalam Perjuangan Palestina dan dalam retorika media Poros Perlawanan.”“Media perlawanan bergantung pada kemenangan Poros Perlawanan dan poros ini memberlakukan aturan keterlibatan pada Zionis 'Israel' dan AS,” tegas Sayyid Nasrallah, memuji fakta bahwa “Media perlawanan berkontribusi untuk membuat kemenangan dengan mengandalkan fakta, studi dan penelitian.”Kepada musuh, Sayyid Hasan Nasrullah berkata: “Kami sepenuhnya menyadari titik kelemahan musuh, dari mana kami dapat menang melawannya.”Pada level ini, dia menekankan bahwa “Dalam perang psikologis kami, kami tidak mengandalkan ilusi atau kebohongan karena salah satu elemen terpenting dari kekuatan perlawanan adalah tidak melebih-lebihkan tujuan.”“Di antara poin kekuatan terpenting yang dimiliki Poros Perlawanan adalah kejujuran dalam melaporkan berita dan fakta,” Sayyid Hasan menjelaskan, menunjukkan bahwa “Ada perkembangan besar dalam kemampuan poros perlawanan.”Secara paralel, Sayyid Nasrallah menyoroti bahwa “Musuh saat ini lebih mempercayai media perlawanan daripada mempercayai para pemimpinnya, ini berkat kredibilitas media kami.”Mendaftar beberapa aspek kejujuran media Perlawanan, Sayyid Hasan menyatakan: “Perlawanan berjanji untuk membebaskan tanah dan memenuhi janjinya, dan berjanji untuk membebaskan para tahanan dan memang demikian. Perlawanan di Palestina berjanji untuk membela al-Quds dan memang demikian.”Dia melanjutkan dengan mengatakan: “Dasar populer dari Poros Perlawanan secara ideologis dan agama beragam, tetapi mereka disatukan oleh al-Quds, kesucian dan ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.”“Dalam media Perlawanan, ada pakar dan inovasi meskipun kurangnya [sumber daya] yang sesuai dengan yang disediakan oleh media lain,” Sayyid Nasrallah menggarisbawahi, mencatat bahwa “Prestasi yang dibuat oleh media Perlawanan dalam beberapa dekade terakhir adalah hal utama di mana hal-hal harus didasarkan untuk lebih berkembang.”Menurut Sayyid Hasan Nasrullah: “Pangkalan populer Perlawanan membutuhkan retorika media yang berinteraksi dengan mereka di mana pun mereka berada, dan dengan mana mereka juga dapat berinteraksi.”“Media sosial berpartisipasi dalam membuat kemenangan perlawanan,” dia memandang, mencatat bahwa “Musuh dapat menjatuhkan saluran satelit, tetapi tidak platform media sosial, jadi kita harus memanfaatkannya.”Sementara itu, Sayyid Nasrallah meramalkan bahwa “Zionis ‘Israel’ akan mempertimbangkan kembali perhitungannya ketika yakin bahwa ancamannya terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen akan mengarah pada perang regional.”“Ketika Palestina menunjukkan kemenangan dalam Operasi Pedang al-Quds, yang diakui oleh dunia dan Zionis, beberapa saluran satelit Arab berkonsentrasi pada gambar kesedihan dan penderitaan,” tambahnya.Sebagai tanggapan, Pemimpin Perlawanan menggarisbawahi bahwa “Retorika dan strategi perlawanan dari persamaan pencegahan baru harus diadopsi dan ditetapkan, yaitu bahwa al-Quds ditukar dengan seluruh wilayah.”Mendesak media perlawanan untuk bertukar pengalaman dan keahlian sehingga mereka memanfaatkan platform media sosial, Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa “Musuh melarang beberapa saluran satelit dan memblokir beberapa situs web karena pengaruhnya.”“Musuh dapat melarang beberapa saluran satelit, tetapi tidak dapat menghentikan platform media sosial; inilah mengapa kita harus mengambil keuntungan dari mereka,” katanya, mencatat bahwa “Ada perang media melawan Perlawanan, di mana miliaran dolar didedikasikan untuk mendistorsi citra Perlawanan.”Menurut Sekjen Hezbollah, “Harus ada rencana media untuk menghadapi fabrikasi dan berita palsu yang diterbitkan oleh beberapa pihak, terutama mengenai perjuangan Palestina dan al-Quds.” “Mengembangkan retorika media Perlawanan harus sesuai dengan transformasi dan ancaman regional,” katanya, menasihati poros perlawanan untuk “merevisi bahasa retorika dan literatur kita berdasarkan pencapaian besar.”Di tingkat lain, Sayyid Nasrallah memperingatkan bahwa “Konspirasi pengaturan untuk wilayah itu bertujuan membuat orang sibuk mencari nafkah, dan ini memang terjadi. Alasan di balik konspirasi yang sedang berlangsung adalah untuk tetap sibuk mendukung Palestina.”Pindah ke front internal, Sekjen Hezbollah menjelaskan bahwa “Krisis pemerintah di Lebanon adalah akibat dari krisis rezim.”“Kami harus mengerjakan dua jalur paralel; yang pertama adalah untuk mengatasi krisis Lebanon, dan yang kedua adalah untuk tidak menyibukkan diri dari apa yang terjadi pada bangsa ini,” katanya.Sebagaimana Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan kembali bahwa “AS melarang bantuan apa pun untuk menyelesaikan krisis di Lebanon; ini untuk melayani musuh Zionis 'Israel',” dia bertanya-tanya: “Bukankah pemerintah AS berada di belakang pelarangan bank-bank Lebanon membawa uang tunai mereka dari luar negeri?”Sayyid Nasrallah juga mengecam beberapa orang Lebanon yang takut dimasukkan dalam daftar hitam oleh AS: "Ketakutan dimasukkan dalam daftar hitam oleh AS sementara seluruh negara menuju kematian."“Tujuan di balik blokade Amerika adalah untuk memprovokasi rakyat Lebanon dan orang-orang Perlawanan untuk menentangnya,” katanya, menunjukkan bahwa “Kedutaan Besar AS di Lebanon adalah mitra dalam runtuhnya mata uang Lebanon.”Pada tingkat ini, Sayyid Hasan menekankan bahwa “Kebijakan yang salah adalah salah satu alasan di balik krisis di Lebanon, tetapi AS adalah alasan utama karena merupakan mitra para koruptor.”Mengecam duta besar AS “yang meneteskan air mata buaya atas Lebanon,” Sayyid Nasrallah menggarisbawahi bahwa “Perusahaan-perusahaan besar ingin berinvestasi di Lebanon tanpa merugikan negara Lebanon apa pun, tetapi mereka diberi tahu “Jangan” karena beberapa takut pada Amerika. ”Di tingkat lain, Sayyid Nasrallah menyayangkan fakta bahwa para terdakwa dalam masalah Ledakan Pelabuhan Beirut mengetahui nama mereka dalam kasus tersebut melalui media.Menolak pemerasan politik dalam kasus ledakan pelabuhan Beirut, dia bertanya-tanya apakah penyelidikan itu benar-benar pekerjaan yudisial atau penargetan politik.“Keadilan masih jauh dan kebenaran masih tersembunyi,” katanya, mengumumkan bahwa beberapa hari mendatang akan menentukan pemerintahan baru.[IT/r]