Analisis “Israel” Mengesampingkan “Kemenangan” dalam Setiap Konfrontasi di Masa Depan

Israeli Army, faces the Resistance.jpg

IslamTimes - Hari ini, narasi di Zionis “Israel” menggarisbawahi ketidakmampuan tentara Zionis “Israel” untuk menang dari pertempuran apa pun. Salah satu pertanyaan sentral yang diangkat adalah apakah pasukan darat tentara yang tidak digunakan secara ekstensif selama bertahun-tahun mampu melakukan serangan ke wilayah “musuh” – dalam hal ini Lebanon.

Pada puncak peringatan ke XV perang Juli 2006 dan kemenangan perlawanan, media Zionis "Israel" memompa bahan untuk meliput acara tersebut.Sebuah artikel oleh koresponden militer Zionis “Israel” Hayom, Lilach Shoval menyimpulkan bahwa tanpa perbaikan drastis dalam bidang media, tentara Zionis “Israel” juga akan dikalahkan di tingkat taktis dan bahkan strategis dalam perang berikutnya.Dia mencatat bahwa kemenangan tidak akan terlihat, sementara perasaan pahit dari tahun 2006 dapat terulang kembali.Di bawah ini adalah teks dari artikel Shoval: Lima belas tahun telah berlalu sejak pecahnya Perang Lebanon Kedua, yang membuat publik Zionis “Israel” merasa kehilangan kesempatan dan kegagalan setelah tentara Zionis “Israel” gagal memenangkan pertempuran.Roket Katyusha ditembakkan sampai saat terakhir, dan Hizbullah mengejar pasukan yang mundur. Dari segi waktu, kegagalan tampaknya berbahaya, setidaknya dalam hal ketenangan relatif yang berlaku di perbatasan sejak perang itu.Namun ketenangan ini menyesatkan dan belum tentu merupakan akibat langsung dari langkah militer perang. Keseimbangan pencegahan timbal balik berlaku antara Zionis "Israel" dan Hizbullah dalam beberapa tahun terakhir, dan kedua belah pihak tidak tertarik pada konfrontasi luas saat ini.Namun demikian, Zionis "Israel" dan Hizbullah sedang mempersiapkan hari ketika perintah itu dikeluarkan, melalui asumsi yang masuk akal bahwa konfrontasi dapat meletus kapan saja sebagai akibat dari satu insiden taktis atau lainnya.Para pejabat militer Zionis “Israel” dengan tepat percaya bahwa konfrontasi berikutnya tidak akan serupa dengan yang sebelumnya. Pelajaran yang dipelajari tentara Zionis “Israel” selama tahun-tahun itu, rencana operasional yang diperbarui, serta pelatihan dan peningkatan peralatan, adalah alasan untuk berharap bahwa tentara akan bertindak dengan cara yang berbeda di lain waktu.Mereka yang berkepentingan dengan tentara Zionis “Israel” menyadari bahwa jika di masa lalu kemenangan Hizbullah sebelumnya memerlukan peluncuran roket hingga hari terakhir dan menahan serangan dari tentara Zionis “Israel”, hari ini organisasi tersebut berbicara tentang meluncurkan serangan terhadap pasukan Zionis “Israel”.Pemahaman ini, dikombinasikan dengan peristiwa "Operasi Penjaga Tembok" dan "Operasi Tebing Tegas" [Tepi Pelindung] di Gaza, yang merupakan awal kecil dari perang di Utara, mendorong tentara Zionis "Israel" untuk mempersiapkan pertahanan yang kuat di sepanjang perbatasan.Lagi pula, pertanyaan utama yang harus ditanyakan adalah apakah pasukan darat saat ini, yang tidak digunakan selama bertahun-tahun, cukup cocok untuk serangan darat ke wilayah musuh.Mengingat keengganan yang dapat dimengerti untuk bermanuver di darat dan semua yang menyertainya, tampaknya dalam beberapa tahun terakhir militer Zionis “Israel” sebagian kembali ke pendekatan bahwa pencapaian hanya dapat dicapai dari udara.Para pemimpin militer dan politik sangat takut pasukan darat memasuki pertempuran karena efisiensi mereka belum terbukti dalam beberapa tahun terakhir.Mereka juga prihatin dengan kehidupan tentara dan kepekaan masyarakat “Israel” terhadap masalah ini.Tentara Zionis “Israel”, pada bagiannya, melakukan semua yang mereka bisa untuk mempersiapkan pasukan darat sehingga kepemimpinan politik dapat merasa lebih nyaman untuk mengaktifkan mereka ketika dan jika konfrontasi berikutnya terjadi.Sementara itu, tentara Zionis “Israel” terus mengandalkan angkatan udaranya.Jika pada malam Perang Lebanon Kedua, tentara Zionis "Israel" memiliki ratusan target untuk diserang dari udara, hari ini ada ribuan, dan Divisi Intelijen tahu bagaimana menambahkan lebih banyak secara real time.Ada energi dosis tinggi di balik setiap potensi serangan, dan angkatan udara dapat menyerang ribuan target per hari. Menurut perkiraan oleh tentara Zionis "Israel" tentang serangan di front dalam negeri, Hizbullah akan meluncurkan sekitar 1.500 rudal ke Zionis "Israel".Iron Dome akan memberikan respons yang baik, tetapi, bertentangan dengan harapan publik Zionis “Israel”, sistem tidak akan mampu mencegat semua rudal.Di ketentaraan, para pejabat sangat takut akan kesenjangan yang dalam antara harapan publik di bidang ini dan apa yang diharapkan terjadi dalam praktik selama konfrontasi utara.Salah satu pelajaran yang didapat – khususnya dari Operation Guardian of the Walls – adalah perlunya menemukan solusi yang lebih efektif untuk menghantam rudal di wilayah musuh.Jika kita berbicara tentang bagian depan rumah Zionis “Israel”, pertahanan permukiman utara kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir daripada di permukiman dekat pagar di Gaza, dan kondisi tempat penampungan di sana juga mengkhawatirkan.Ada juga sel yang lemah – media, yang merupakan titik lemah dalam konfrontasi baru-baru ini.Dalam “Operasi Penjaga Tembok”, kelemahan media Zionis “Israel” terungkap secara internal dan eksternal. Kesenjangan dalam menghubungkan informasi kualitatif dengan media juga terungkap.Tentara “Israel” bukan satu-satunya yang harus disalahkan atas kegagalan media karena, setidaknya di arena internasional, diperlukan campur tangan pihak lain, seperti Kementerian Luar Negeri.Tanpa perbaikan drastis dalam upaya media, tentara “Israel” juga akan dikalahkan di tingkat taktis dan bahkan strategis dalam perang berikutnya. Kemenangan tidak akan terlihat, dan kepahitan dari tahun 2006 mungkin akan terulang kembali.[IT/r]