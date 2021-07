Pemimpin Kelompok Mujahidin Mengatakan Akan Membalas Dendam Pada AS

IslamTimes- Abu Alaa al-Walai pemimpin Sayyid of Martyrs Batalyon, atau Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS) telah mengatakan kepada Associated Press bahwa kelompok mujahidin akan membalas dendam pada AS menyusul serangan terhadap posisi PMU baru-baru ini

Pemimpin Batalyon Sayyid Martir, atau Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS) telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa kelompok perlawanan Irak bergerak menuju opsi balas dendam.Abu Alaa al-Walai pemimpin Sayyid of Martyrs Batalyon, atau Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS) telah mengatakan kepada Associated Press bahwa kelompok mujahidin akan membalas dendam pada AS menyusul serangan terhadap posisi PMU baru-baru ini"Kami ingin melakukan operasi yang oleh semua orang digambarkan sebagai balas dendam terhadap Washington," katanya kepada AP menurut versi terjemahan wawancara oleh situs berbahasa Arab Al-Mayadeen.Al-Walai menambahkan bahwa operasi balas dendam terhadap Amerika dapat terjadi di darat, laut, udara, atau lokasi lainnya.Dia mencatat bahwa "Komite Koordinasi Perlawanan Irak" bergerak menuju opsi balas dendam untuk membalas kemartiran empat pejuang Brigade Al-Hashdal Shaabi ke-14.Al-Walai melanjutkan dengan mengatakan bahwa Komite Koordinasi Kelompok Perlawanan bersikeras menanggapi tindakan AS dan dapat memiliki akses ke pasukan AS di perbatasan Suriah, Kuwait, dan Arab Saudi.Pada dini hari Senin, 27 Juni, media berita di Irak dan Suriah melaporkan serangan udara tak dikenal terhadap target di daerah Bukmal di perbatasan Suriah-Irak, dan beberapa menit kemudian terungkap bahwa serangan itu menargetkan pangkalan logistik milik Irak. Brigade Al-Hashd al-Shabi atau PMU 14.(IT/TGM)