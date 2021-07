Intel: Pemerintahan Biden Menerima Pejabat Tinggi Saudi

Prince Khali, 29/8/2019 di Virginia (Al-Monitor).

Islam Times - Pejabat administrasi Biden bertemu dengan saudara Putra Mahkota Saudi, menegaskan kembali kemitraan AS-Saudi.

Wakil kepala pertahanan Arab Saudi melakukan perjalanan mendadak ke Washington pada hari Selasa dalam kunjungan resmi pertama Saudi di bawah pemerintahan Biden, Al-Monitor melaporkan.Pangeran Khalid bin Salman, saudara Putra Mahkota Mohammed bin Salman, duduk dengan pejabat tinggi Pentagon setelah bertemu dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan. Dia akan bertemu dengan pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Rabu, juru bicara Ned Price mengatakan hari ini.Colin Kahl, kepala kebijakan utama Pentagon, memimpin pertemuan Departemen Pertahanan dengan bin Salman "untuk menegaskan kembali hubungan AS-Saudi," kata juru bicara Pentagon John Kirby setelah pertemuan itu.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Kepala Gabungan Jenderal Mark Milley juga menghadiri diskusi tersebut, kata Kirby.Kahl "berterima kasih kepada wakil menteri karena bekerja erat dan konstruktif dengan utusan khusus AS Tim Lenderking untuk mengakhiri perang di Yaman dan mengutuk serangan lintas perbatasan Houthi," kata Kirby kepada wartawan.Pejabat AS membahas cara-cara untuk bekerja dengan pemerintah Pangeran Khalid untuk mempertahankan diri dari drone bersenjata, yang "semakin menjadi senjata pilihan" di Timur Tengah, kata Kirby. Senjata semacam itu semakin sering digunakan oleh kelompok-kelompok yang diduga terkait dengan Iran untuk menyerang target AS dan Saudi di wilayah tersebut.Sebelumnya, Departemen Luar Negeri mengatakan sistem pertahanan udara AS menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak bersenjata di atas Kedutaan Besar Washington di Baghdad. Tidak ada yang dilaporkan terluka. Pentagon sejauh ini menghindari menyalahkan serangan hari Selasa. Pejabat AS dan Irak sedang menyelidiki insiden itu, kata Departemen Luar Negeri.Terlepas dari janji kampanye Presiden Joe Biden, pemerintahannya tampaknya membalik halaman tentang peran pemerintah Saudi dalam pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi.Perjalanan Pangeran Khalid --pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal minggu lalu-- adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh seorang anggota keluarga kerajaan Saudi sejak Khashoggi dibunuh secara brutal oleh agen-agen Saudi di Istanbul pada 2018.Sebagai kandidat presiden, Biden bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman atas pembunuhan itu.Sebuah laporan intelijen AS yang dirilis oleh pemerintahan Biden pada Februari menyimpulkan bahwa putra mahkota --pemimpin de facto Arab Saudi dan kakak laki-laki Pangeran Khalid --mengizinkan pembunuhan itu. Hubungan hangat dengan mantan pemerintahan Donald Trump tidak menghentikan Mohammed bin Salman dari membatalkan perjalanan yang direncanakan ke Washington tahun lalu di tengah kekhawatiran atas pers negatif.Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan sebelumnya bahwa masalah pembunuhan Khashoggi kemungkinan akan dibahas selama pertemuan. Siaran pers Gedung Putih Selasa malam mengatakan penasihat keamanan nasional "menekankan pentingnya kemajuan dalam memajukan hak asasi manusia di kerajaan."Kunjungan Pangeran Khalid pada hari Selasa disambut tanpa gembar-gembor dan tidak diumumkan secara terbuka oleh Amerika Serikat sebelumnya. Seorang pejabat AS yang berbicara bukan untuk atribusi membantah kurangnya pemberitahuan sebelumnya adalah hal yang tidak biasa.Kekhawatiran strategis atas meningkatnya ketegasan militer China tampaknya melampaui penekanan publik pemerintahan Biden pada hak asasi manusia. Meskipun menyebut Arab Saudi sebagai negara "pariah" selama kampanyenya, pemerintahan Biden terus melihat kekuatan ekonomi Riyadh sebagai pilar stabilitas di Timur Tengah ketika para pejabat Amerika memusatkan perhatian mereka di tempat lain.[IT/AR]