Dubes Yaman:AS Memicu Perang Saudi di Yaman

DubesYaman (Tasnim).

Islam Times – Presiden AS Joe Biden telah gagal memenuhi janjinya untuk menghentikan dukungan Washington bagi kampanye militer pimpinan Saudi melawan Yaman, kata duta besar Yaman untuk Iran.

“Dia mengatakan dia ingin mengakhiri perang Yaman. Dia mengatakan dia ingin memulai pembicaraan politik, tapi dia berbohong kepada para pemilih. Dia terus mendukung sanksi terhadap rakyat Yaman. Dia terus mendukung pengepungan di Yaman. Dia belum memenuhi janji pra-pemilunya tentang Yaman,” kata Ibrahim al-Deilami kepada Press TV dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Selasa.Dia menambahkan, “Kami tidak mengandalkan janji-janji Amerika, karena pada masa pemerintahan Demokrat dan (presiden Barack) Obama perang melawan bangsa Yaman dimulai. Janji Biden tentang Yaman belum terpenuhi, karena dia adalah mitra paling dominan dalam agresi.”Duta Besar Yaman mencatat bahwa Amerika Serikat telah memicu perang di Yaman, dan, pada kenyataannya, agresi militer yang dipimpin Saudi terhadap Yaman semuanya dimulai di Washington, ketika Adel al-Jubeir menjadi duta besar Arab Saudi untuk AS di waktu.“Arab Saudi telah menerima logistik, intelijen, dan jenis dukungan lainnya dari Amerika Serikat sejak hari pertama invasi Yaman. Mereka mendukung blokade laut, darat dan udara di Yaman. Setiap resolusi Dewan Keamanan PBB (melawan Yaman) telah didukung oleh Amerika Serikat, dan Obama, khususnya, mendukung mereka,” kata Deilami.Dia melanjutkan bahwa Arab Saudi ingin Yaman terpecah dan melemah, dan dengan sengaja mencoba untuk ikut campur dalam urusan internal tetangga selatannya selama beberapa dekade terakhir.“Arab Saudi berusaha mendominasi Yaman. Kami berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Yaman melalui perjuangan kami. Mereka (otoritas Saudi) berusaha untuk melemahkan dan menggulingkan pemerintah Yaman. Mereka ingin memutuskan presiden Yaman. Mereka bahkan ingin menunjuk walikota dan gubernur sendiri. Jelas, ini adalah kasus di pemerintahan sebelumnya yang didukung oleh Arab Saudi. Tetapi dalam serangan mereka baru-baru ini, mereka menyaksikan ketahanan luar biasa rakyat Yaman,” kata duta besar Yaman untuk Tehran.Deilami menyoroti bahwa angkatan bersenjata Yaman dan pejuang dari sekutu Komite Populer telah meningkatkan kekuatan militer dan kekuatan pencegahan mereka di tengah agresi yang dipimpin Saudi, dan sekarang mampu memproduksi berbagai jenis kendaraan udara tak berawak.Di tempat lain dalam sambutannya, Deilami mengatakan pasukan koalisi yang dipimpin Saudi dan tentara bayaran mereka menggunakan provinsi pusat strategis Yaman, Ma'rib sebagai landasan untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Yaman lainnya.“Bahkan penasihat militer AS aktif di sana untuk memimpin agresi. Ma'rib memiliki sumber daya yang melimpah dan memasok listrik ke bagian lain Yaman. Tetapi musuh telah mengubahnya menjadi zona konflik. Musuh menggunakan daerah itu untuk melakukan serangan terhadap Sana'a dan distrik lainnya. Pasukan Yaman harus melancarkan serangan balasan terhadap pasukan musuh yang ditempatkan di sana. Kami sejauh ini telah membebaskan empat distrik di Ma'rib, dan akan membangun kendali atas sisanya. Kami ingin membebaskan Ma'rib dari cengkeraman Daesh dan al-Qaeda (kelompok teroris Takfiri)," kata duta besar Yaman.Deilami juga mengatakan PBB sejauh ini gagal menangani krisis Yaman dengan baik, menyatakan bahwa badan dunia itu menganggap konflik sebagai perjuangan yang ada hanyalah antara warga Yaman sendiri. “Pada kenyataannya, itu adalah serangan gencar oleh agresor asing terhadap rakyat Yaman,” katanya.“Dalam sudut pandang kami, negosiasi yang dipimpin PBB gagal. Agresi harus dihentikan, dan ini membutuhkan keberanian PBB untuk secara terbuka mengkritik serangan gencar. PBB harus mengatakan itu adalah tindakan agresi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sanksi terhadap Yaman harus dicabut dan semua pasukan asing, termasuk Saudi, Emirat, dan lainnya, harus mundur agar pihak Yaman dapat bernegosiasi satu sama lain...Selama kita melihat keterlibatan Saudi di Yaman, negosiasi yang dipimpin PBB tidak membuahkan hasil dan badan dunia tidak akan bertindak secara logis," komentarnya.Duta Besar juga memuji hubungan antara Pemerintah Keselamatan Yaman dan Iran, menyatakan bahwa Republik Islam adalah satu-satunya negara yang mendukung negara Yaman, mengkritik agresi yang dipimpin Saudi dan menyerukan penghapusan sanksi brutal terhadap negara yang dilanda krisis.“Outlet media Iran mendukung bangsa Yaman. Mereka berbicara tentang perlunya mencabut sanksi terhadap rakyat Yaman. Sementara banyak negara bungkam tentang krisis yang terjadi di Yaman, Iran secara diplomatis mendukung Yaman,” kata Deilami.Duta Besar Yaman untuk Iran juga mengecam sanksi yang tidak manusiawi terhadap negaranya, menyatakan bahwa larangan tersebut telah mencegah makanan dan obat-obatan memasuki Yaman.“Kita berbicara tentang ribuan orang Yaman, yang membutuhkan pasokan medis dan bahan makanan. Kita berbicara tentang orang-orang yang terinfeksi virus corona. Puluhan ribu orang yang terluka tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri melalui bandara Sana'a untuk menerima perawatan.Ini menunjukkan wajah jelek Amerika Serikat dan Saudi. Rakyat Yaman menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membawa makanan dan obat-obatan ke Yaman. Ini belum terjadi. Yaman membutuhkan penghapusan sanksi tersebut. Masyarakat internasional harus memastikan pembukaan kembali bandara dan pelabuhan. Sanksi harus dicabut,” katanya.“Kami menyaksikan bencana kemanusiaan. Ini perlu dihentikan. Ini adalah hasil dari agresi (yang dipimpin Saudi). Puluhan miliar dolar telah hilang. Namun, ini tidak menghentikan orang-orang Yaman untuk menghadapi agresi. Orang-orang yang mencintai kebebasan di dunia harus berdiri di sisi Yaman dalam menghadapi ketidakadilan seperti itu,” tutup Deilami.Arab Saudi, yang didukung oleh AS dan sekutu regional, meluncurkan perang yang menghancurkan di Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan mengembalikan pemerintah mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah yang populer.[IT/AR]