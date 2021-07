Laporan: Serangan Drone terhadap Pangkalan AS di Ladang Minyak Omar Suriah

Oilfield in eastern Syria.jpg

IslamTimes - Sebuah pangkalan AS di ladang minyak Al-Omar Suriah diserang pada hari Rabu (7/7), serangan ketiga dalam seminggu.

Media Suriah mengatakan bahwa pangkalan AS menjadi sasaran serangan pesawat nir awak.Apa yang disebut "Pasukan Demokratik Suriah" yang didukung AS mengatakan mereka telah 'menggagalkan' serangan pesawat nir awak di ladang minyak Al Omar di Suriah timur."Laporan awal menunjukkan tidak ada kerusakan akibat serangan" di ladang minyak yang dilindungi AS di daerah Deir Ezzor, dekat dengan tempat pasukan AS ditempatkan, kata mereka, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.Daerah itu telah dilanda serangan semacam itu dua kali awal pekan ini, media Suriah melaporkan.[IT/r]