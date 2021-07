Kedutaan Besar Israel AS Mengeluarkan Teguran Langka 'Penghukuman Penghancuran' Rumah Palestina di Tepi Barat

Demolition of Palestinian Home in West Bank.jpg

IslamTimes - Setelah pihak berwenang Zionis Israel menghancurkan rumah keluarga Palestina-Amerika di Tepi Barat, kedutaan AS di Yerusalem mengeluarkan teguran langka terhadap kebijakan Zionis Israel pada hari Kamis (8/7), menyerukan “semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan.”

Pada Rabu (7/7) pagi, pasukan Zionis Israel meledakkan bahan peledak di sekitar rumah keluarga Shalabi di desa Turmis Ayya, sekitar setengah jalan antara Nablus dan Ramallah di Tepi Barat.Pembongkaran itu adalah pembalasan, dilakukan sebagai hukuman oleh pengadilan militer Zionis Israel setelah Muntasir Shalabi didakwa atas serangan Mei terhadap tiga mahasiswa Zionis Israel, salah satunya meninggal karena luka-lukanya.Pembongkaran itu terekam dalam film dan beredar luas di media sosial.Istri Muntasir, Sanaa, dan tiga anaknya, berusia 17, 12, dan 9 tahun, pernah tinggal di rumah tersebut.Sanaa mengatakan kepada Associated Press bahwa dia dan suaminya telah terasing selama beberapa tahun dan bahwa dia biasanya tinggal di Amerika Serikat, tetapi secara berkala akan mengunjungi tempat tinggal keluarga Turmis Ayya.Namun, pengadilan Zionis Israel memutuskan rumah itu bisa dihancurkan karena Muntasir dilaporkan tinggal di sana pada minggu-minggu sebelum serangan dan telah tinggal di sana terus menerus dari 2006 hingga 2012.“Mereka ingin menurunkan moral kami, tetapi kami teguh. Ini adalah situasi seluruh rakyat Palestina,” kata Sanaa, menggambarkan suaminya sebagai “penentang.”Sebagai tanggapan, Kedutaan Besar AS untuk Zionis Israel mengeluarkan kecaman yang jarang terjadi atas "penghancuran rumah-rumah Palestina sebagai hukuman," menambahkan bahwa "seperti yang kami nyatakan berkali-kali, rumah seluruh keluarga tidak boleh dihancurkan karena tindakan satu individu."Di bawah mantan Presiden AS Donald Trump, Washington memberikan dukungan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya untuk tindakan Zionis Israel, mengakui klaim Zionis Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbutnya dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967, dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang Zionis Israel merebut bagian timur dalam konflik yang sama dan kemudian juga mencaplok dan menyatakan kota itu sebagai ibu kotanya.[IT/r]