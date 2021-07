'Kami Mengakhiri Perang Terpanjang Amerika': Biden Mengungkapkan Pasukan AS Akan Meninggalkan Afghanistan pada 31 Agustus

Joe Biden -Ending America's Longest War in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menyatakan pada hari Kamis (8/7) bahwa penarikan penuh AS dari anggota layanan AS dari Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus, kurang dari dua minggu sebelum batas waktu 9/11 yang awalnya diusulkan oleh pemerintah.

Pemerintahan Biden sebelumnya menyatakan akan menyelesaikan misi AS di Afghanistan pada 11 September, tanggal yang akan menandai peringatan 20 tahun serangan teroris 2001.Garis waktu revisi Gedung Putih Biden datang setelah AS gagal sepenuhnya menarik diri dari negara yang dilanda perang oleh penarikan 1 Mei pemerintah sebelumnya.Menawarkan kepada bangsa itu pembaruan tentang prosedur penarikan AS, Biden memberi tahu publik bahwa militer AS telah "mencapai" tujuannya di Afghanistan, menggarisbawahi bahwa dukungan AS yang berkelanjutan untuk rakyat negara Timur Tengah akan "bertahan.""Amerika Serikat melakukan apa yang kami lakukan di Afghanistan: tangkap teroris yang menyerang kami pada 9/11 dan tangkap Osama bin Laden," kata Biden."Kami tidak pergi ke Afghanistan untuk membangun bangsa." "Kami mengakhiri perang terpanjang Amerika," dia menekankan, lebih lanjut menambahkan bahwa dia tidak memiliki niat untuk "mengirim generasi Amerika lainnya ke perang di Afghanistan tanpa harapan yang masuk akal untuk mencapai hasil yang berbeda. Amerika Serikat tidak dapat tetap terikat pada kebijakan yang dibuat dalam menanggapi dunia seperti 20 tahun yang lalu."Secara langsung berbicara kepada para pejabat yang menentang upaya penarikan pasukan, Biden mengakui bahwa memperpanjang masa tinggal AS di Afghanistan kemungkinan besar akan mengarah pada peningkatan serangan terhadap pasukan Amerika.Namun, dia juga menyatakan bahwa tidak ada pasukan AS yang hilang selama prosedur penarikan yang sedang berlangsung.Ditanya tentang pemerintahan Afghanistan di masa depan, Biden menekankan kepada wartawan bahwa "sangat tidak mungkin" bahwa Taliban akan menguasai negara itu, bahkan jika kekuatan militan tampak "pada titik terkuatnya" sejak 2001.Dia kemudian menyatakan bahwa pada akhirnya terserah pada rakyat Afghanistan untuk menentukan "pemerintah apa yang mereka inginkan" karena tidak ada negara luar yang pernah menyatukan Afghanistan.“Terserah orang Afghanistan untuk membuat keputusan tentang masa depan negara mereka,” katanya.[IT/r]