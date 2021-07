Saat Taliban 'Merebut' Perlintasan Kunci dengan Iran, Moskow Mengatakan Kelompoknya Mengontrol 2/3 Perbatasan Afghanistan-Tajik

Taliban members.jpg

IslamTimes - Seorang juru bicara Taliban mengatakan bahwa kelompok teroris itu telah merebut perlintasan perdagangan terbesar Afghanistan dengan Iran.

Sebelumnya, gerilyawan Taliban mengibarkan bendera mereka di jembatan yang melintasi perbatasan Sungai Panj, yang memisahkan Tajikistan dan Afghanistan."Pelabuhan Islam Qala sekarang berada di bawah kendali penuh kami dan kami akan mencoba untuk mengoperasikannya kembali hari ini," kata Zabihullah Mujahid, juru bicara pemberontak, seperti dikutip AFP.Klaim Taliban tidak dapat diverifikasi karena belum ada konfirmasi jatuhnya perbatasan dari pemerintah Afghanistan.Islam Qala adalah salah satu pelabuhan masuk utama negara itu; Kabul menggunakannya untuk berdagang dengan Iran.Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa penarikan penuh AS dari anggota layanan AS dari Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus.Biden juga mengatakan bahwa Taliban tidak mungkin dapat menguasai negara itu setelah prajurit AS pergi.Afghanistan terpecah dalam konfrontasi antara pasukan pemerintah dan Taliban, yang telah merebut wilayah penting di daerah pedesaan dan melancarkan serangan terhadap kota-kota besar.Ketegangan berkobar saat penarikan pasukan asing dari negara itu hampir berakhir.Taliban menguasai dua pertiga perbatasan Afghanistan-Tajik, kata kementerian luar negeri Rusia dalam sebuah pernyataan."Kami mencatat peningkatan tajam dalam ketegangan di perbatasan Afghanistan-Tajik. Gerakan Taliban dengan cepat menduduki sebagian besar distrik perbatasan dan saat ini menguasai sekitar dua pertiga perbatasan dengan Tajikistan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.Rusia dan sekutu blok keamanan CSTO-nya akan bertindak tegas untuk mencegah agresi dan provokasi di perbatasan Afghanistan-Tajik, juru bicara itu menambahkan.“Ketegangan yang meningkat di dekat perbatasan selatan sekutu CSTO kami tidak dapat tidak menimbulkan kekhawatiran. Moskow dan Dushanbe sedang melakukan kontak kerja intensif melalui departemen pertahanan, layanan perbatasan, dan saluran diplomatik … Jika perlu, tindakan tambahan akan diambil dengan semua tekad dalam semangat. aliansi Rusia-Tajik untuk mencegah agresi atau provokasi teritorial," kata Zakharova dalam sebuah pengarahan.Pangkalan militer Rusia di Tajikistan memiliki segala yang diperlukan untuk membantu Dushanbe dalam mengendalikan situasi di perbatasan dengan Afghanistan, juru bicara itu menambahkan.Dalam beberapa hari terakhir, ribuan tentara pemerintah Afghanistan telah melarikan diri ke negara tetangga Tajikistan, melarikan diri dari Taliban, yang mengambil alih 70% dari perbatasan Afghanistan-Tajik di bawah kendalinya.Uzbekistan, yang berbatasan dengan Afghanistan, menolak menerima tentara Afghanistan yang mencoba melintasi perbatasan.Keberangkatan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan akan selesai pada 11 September, telah disambut dengan gelombang kekerasan, dengan puluhan distrik di pedesaan utara Afghanistan jatuh ke tangan gerakan Taliban dalam beberapa pekan terakhir.[IT/r]