Kabul Meminta Rusia, India dan China untuk Membantu Memerangi Terorisme di Afghanistan

Afghan security forces.jpg

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional Afghanistan Hamdullah Mohib mengumumkan pada hari Jumat (9/7) bahwa Afghanistan menyambut baik dukungan teknis, operasi anti-terorisme dari mitra eksternal, termasuk militer Rusia, China dan India.

Ketika koalisi pimpinan AS mendekati batas waktu 11 September untuk penarikannya dari Afghanistan, Taliban dilaporkan menguasai sekitar 85% wilayah di negara itu, menurut pernyataan Jumat (9/7) yang dikeluarkan oleh kelompok militan itu. Pernyataan Taliban telah ditolak sebagai propaganda oleh beberapa orang.Namun, bantuan eksternal apa pun tidak boleh mengganggu urusan internal pemerintah Afghanistan, Mohib menekankan."Kami tidak perlu mengganti satu negara adidaya dengan yang lain, perdamaian dan stabilitas hanya mungkin terjadi dalam kasus kerja sama dengan semua orang di kawasan dan sekitarnya, tetapi kami meminta mitra eksternal untuk membantu pasukan pertahanan dan keamanan kami memerangi terorisme, di mana mereka dimaksudkan, dan tidak ikut campur dalam urusan internal kami," kata penasihat keamanan nasional Afghanistan."Kami menyambut baik dukungan teknis dari semua mitra eksternal, tentu saja, dari China, India, dan Rusia."Mohib melanjutkan dengan menegaskan pihak berwenang Afghanistan telah mengakui hak Taliban untuk eksis sebagai kekuatan politik yang sah, bukan "monopoli," bersama kelompok-kelompok lain di Afghanistan.Permohonan pemerintah Afghanistan datang bersamaan dengan perayaan Taliban yang diduga mengklaim 85% wilayah di Afghanistan.Berbicara dalam konferensi pers hari Jumat di Moskow, Rusia, pejabat Taliban Shahabuddin Delawar menyatakan "Anda dan seluruh komunitas dunia mungkin baru-baru ini mengetahui bahwa 85% wilayah Afghanistan telah dikuasai."Jumat saja, anggota gerakan itu mengambil alih kota perbatasan Islam Qala, dan pos pemeriksaan Abu Nasa Farahi - keduanya wilayah kunci di sepanjang perbatasan Afghanistan-Iran.Delawar juga berjanji untuk mengambil langkah-langkah operasional untuk memastikan Daesh (ISIS/IS) tidak muncul kembali di Afghanistan.Sejumlah pakar militer berpendapat bahwa penarikan yang tidak terlalu terburu-buru oleh Presiden AS Joe Biden dan pemerintahannya dapat mengekang pengaruh Taliban yang sekarang aktif tumbuh di wilayah tersebut.Letnan Kolonel Angkatan Udara AS Karen Kwiatkowski, mantan analis Departemen Pertahanan AS, mengatakan kepada Sputnik bahwa tidak mungkin pemerintah Afghanistan yang ada akan bertahan dalam beberapa bulan ke depan."Meskipun harus ada dorongan oleh kelompok politik dan individu tertentu untuk bergabung atau membeli secara politik dengan Taliban, dan beberapa mantan sekutu AS Kabul dapat tetap dan berguna bagi Taliban, karena berusaha untuk mengakhiri perang saudara dan melanjutkan dengan pemulihan ekonomi dan perdamaian," kualifikasi Kwiatkowski.Menurut komunitas intelijen AS, Afghanistan akan runtuh dalam waktu enam bulan setelah penarikan koalisi pimpinan AS.Perkiraan semacam itu telah membuat negara-negara lain, dan bahkan Amerika, mempertanyakan garis waktu penarikan Biden yang tiba-tiba."Situasinya memburuk dengan cepat," demikian diumumkan Kedutaan Besar Rusia di Washington, DC, berbicara tentang stabilitas di kawasan itu. "Kami mengaitkannya dengan penarikan tergesa-gesa pasukan AS dan negara-negara NATO lainnya."[IT/r]