Pejabat Pertahanan: Pasukan AS Diserang Roket di Deir ez-Zor Suriah

US occupation forces patrol the M4 highway.jpg

IslamTimes - Sebuah ledakan dilaporkan terdengar di sebuah pabrik yang digunakan oleh pasukan Amerika sebagai pangkalan militer, yang diduga disebabkan oleh mortir, kata laporan media setempat.

Pasukan AS telah berulang kali dituduh oleh pemerintah Suriah menjarah sumber daya negara itu di bagian timur Republik Arab yang kaya minyak.Pasukan AS di Suriah telah diserang secara tidak langsung, tetapi sejauh ini tidak ada cedera yang dilaporkan, kata seorang pejabat pertahanan AS kepada Reuters.Kemudian, seorang pejabat pertahanan AS mengkonfirmasi kepada Sputnik bahwa pasukan Amerika diserang di Conoco di provinsi Deir ez-Zor, dan bahwa tidak ada korban yang dilaporkan pada waktu itu."Saya dapat mengkonfirmasi bahwa ada serangan tembakan tidak langsung di Conoco, Suriah," kata pejabat pertahanan itu."Saat ini, laporan awal tidak ada korban, cedera, dan kerusakan struktural."Laporan di media sosial menunjukkan bahwa pangkalan militer AS, yang terletak di dekat ladang minyak Conoco, terkena setidaknya empat rudal.Menurut media pemerintah Suriah, sebuah ledakan terdengar di pabrik gas Conoco sesaat sebelum tengah malam, yang direbut oleh pasukan dukungan AS dari Daesh (ISIS/IS) pada tahun 2017 dan yang digunakannya sebagai pangkalan militer.Sumber dilaporkan mengatakan kepada SANA bahwa "gerakan pasukan pendudukan yang tidak biasa" diamati di daerah tersebut setelah ledakan, tanpa memberikan rincian penyebab atau konsekuensinya.Ini terjadi setelah pada akhir Juni, pasukan AS di Deir ez-Zor dibombardir oleh beberapa roket dan merespons dengan artileri ke posisi peluncuran roket, kata juru bicara Operation Inherent Resolve di Irak dan Suriah pimpinan AS Wayne Marotto.Secara kebetulan atau tidak, baku tembak akhir Juni terjadi hanya sehari setelah pemerintahan Biden melancarkan serangan udara "presisi" ke posisi Kata'ib Hezbollah dan Kata'ib Sayyid al-Shuhada yang didukung Iran di perbatasan Suriah-Irak sebagai tanggapan atas serangan terbaru terhadap personel dan fasilitas AS di Irak, yang telah meningkat baru-baru ini.Pasukan Amerika tidak pernah secara resmi diundang ke Suriah, kehadiran mereka juga tidak disetujui oleh pemerintah Suriah, yang jelas membuat kehadiran AS di sana ilegal.Presiden Bashar al-Assad telah berulang kali mengutuk tindakan AS di Suriah timur, karena mereka telah tertangkap menjarah minyak dan gandum Suriah pada beberapa kesempatan, menurut media pemerintah.Terlebih lagi, pasukan AS dilaporkan telah mengangkut teroris dari Suriah ke pangkalannya di negara tetangga Irak untuk membenarkan kehadiran militer yang lebih lama di negara itu.Pada tahun 2018, mantan presiden AS Donald Trump tampaknya cukup terbuka tentang kepentingan nyata AS di Suriah, setelah dia mengklaim bahwa dia menarik pasukan dari negara itu dan kemudian kembali pada keputusannya, mengatakan bahwa pasukan sisa pasukan AS akan tetap ada di timur laut Suriah untuk "mengamankan minyak".[IT/r]