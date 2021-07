Pentagon Biarkan Runtuhnya Pemerintah Afghanistan 'Tidak Terelakkan' Meskipun Taliban Maju Cepat

Afghan Government Army.jpg

IslamTimes - Afghanistan yang dikuasai Taliban bukanlah suatu keniscayaan, dan pemerintah serta pasukan keamanan negara itu mendapat dukungan AS untuk memungkinkan mereka terus memerangi kelompok militan, kata juru bicara Pentagon John Kirby.

Pada hari Jumat (10/7), kelompok militan fundamentalis Sunni Afghanistan mengumumkan bahwa mereka telah menguasai 85 persen negara. Pejabat Kabul menolak klaim itu sebagai propaganda.“Ini bukan kesimpulan yang pasti dan tidak ada yang harus berpikir itu adalah kesimpulan yang sudah pasti bahwa Taliban hanya akan dengan cepat mengambil alih negara itu,” kata Kirby, berbicara kepada CNN pada hari Jumat (10/7).“Tidak harus seperti itu dan orang Afghanistan tidak akan melakukan ini tanpa bantuan kami,” tambah juru bicara itu, merujuk pada komitmen publik pemerintahan Biden untuk terus menyediakan bantuan non-pasukan di lapangan setelah selesainya penarikan AS dari negara itu pada akhir Agustus.“Bantuan itu akan bertransisi. Itu tidak akan di lapangan seperti yang Anda katakan, itu tidak akan tatap muka, tetapi kami akan terus mendukung mereka secara finansial, membantu mereka dengan gaji untuk tentara mereka. Kami juga akan membantu memelihara pesawat mereka di luar negeri, jadi kami masih akan hadir di sana untuk membantu mereka melakukan ini, tetapi itu benar-benar terserah mereka untuk melakukan ini,” tegas Kirby.Kirby juga menolak untuk mengomentari penilaian oleh Taliban bahwa mereka sekarang memiliki kendali atas 85 persen wilayah negara itu, dengan mengatakan dia tidak ingin “masuk ke bisnis untuk memvalidasi penilaian mereka dan pernyataan publik mereka tentang apa yang mereka pikir mereka miliki. Saya akan memberi tahu Anda dan Anda tahu ini – bahwa mengklaim wilayah atau mengklaim tanah tidak berarti Anda dapat mempertahankannya atau mempertahankannya dari waktu ke waktu.” Kirby menekankan bahwa pasukan keamanan Afghanistan memiliki persenjataan modern dan pelatihan yang disediakan AS, dan bahwa kapasitas dan kemampuan ini sekarang perlu diimbangi dengan “kemauan” untuk berperang.Komentar juru bicara Pentagon itu muncul di tengah memburuknya situasi keamanan di Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir setelah pengumuman Presiden Biden pada April bahwa pasukan AS dan NATO akan pulang setelah menghabiskan 19+ tahun menduduki negara yang dilanda perang itu.Penarikan itu telah mempercepat ekspansi dramatis kendali Taliban di seluruh negeri, dan laporan tentang penyerahan secara luas seluruh batalyon tentara dan pasukan polisi Afghanistan tanpa pertempuran di daerah-daerah di mana kelompok itu telah maju.Pekan lalu, Sputnik melaporkan penyitaan ratusan kendaraan militer oleh Taliban dalam hitungan minggu, yang berpuncak pada potensi keuntungan kelompok tersebut dari kekuatan tempur bergerak yang besar jika mampu menjadi sumber bahan bakar untuk kendaraan ini.Rusia, Iran dan China telah menyatakan keprihatinan serius atas peristiwa dramatis di Afghanistan dan potensi ketidakstabilan menyebar ke negara-negara tetangga.Pada hari Jumat (10/7), delegasi perwakilan Taliban di Moskow meyakinkan tetangga Afghanistan bahwa kelompok itu tidak akan maju melampaui perbatasan negara, berjanji untuk menindak perdagangan heroin yang sedang booming, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk tidak mengizinkan militan Daesh (ISIS) beroperasi di daerah di bawah kendali mereka.[IT/r]