Iran: Beberapa Politisi Barat “Menjual Diri Murah untuk Sirkus” yang Diselenggarakan oleh MKO

IslamTimes - Iran mengecam kehadiran beberapa politisi barat dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok teroris Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengecam beberapa politisi Barat, termasuk mantan menteri luar negeri AS Mike Pompeo, dengan mengatakan mereka telah “menjual diri mereka dengan harga murah untuk sirkus yang diselenggarakan iselenggarakan oleh MKO di Eropa”.Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (10/7), Said Khatibzadeh mengecam pertemuan anti-Iran di Eropa sebagai “contoh kemunafikan Barat yang memalukan.”Juru bicara itu mengatakan "politisi Barat yang dibeli", termasuk Mike Pompeo "yang bangga berbohong, menipu, dan mencuri, menjual diri mereka sendiri dengan harga murah untuk sirkus yang diselenggarakan di Eropa yang diatur oleh sekte teroris yang pernah didukung Saddam dengan darah Iran di tangannya. ”“Kehausan yang tak terpuaskan untuk $$ & obsesi anti-Iran mendorong kemunafikan barat yang memalukan,” tambah Khatibzadeh.Pompeo dan Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa termasuk di antara pembicara pada pertemuan kelompok teroris MKO, yang diadakan di Berlin pada hari Sabtu (10/7).[IT/r]