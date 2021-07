Serangan Menargetkan Pasukan AS di Deir Ezzor, Suriah

US soldier riding an armored personnel carrier as a line of US military vehicles patrol in Syria.jpg

IslamTimes - Pasukan AS yang ditempatkan di sebuah pabrik gas di Conoco Deir Ezzor diserang, kantor berita melaporkan Sabtu (10/7) malam.

Sebuah ledakan telah terjadi di pabrik gas Conoco yang diambil oleh pasukan pendudukan AS sebagai pangkalan militer di pedesaan timur Deir Ezzor, SANA melaporkan, mengutip sumber.Sumber tersebut menambahkan bahwa pergerakan pasukan pendudukan yang tidak biasa diamati di daerah tersebut setelah ledakan.Reuters juga melaporkan serangan terhadap pabrik gas Conoco, tetapi mengatakan tidak ada korban luka.Sputnik mengutip seorang pejabat pertahanan AS yang mengkonfirmasi serangan itu. “Saya dapat mengkonfirmasi bahwa ada serangan tembakan tidak langsung di Conoco, Suriah,” kata pejabat pertahanan itu."Saat ini, laporan awal tidak ada korban, cedera, dan kerusakan struktural."Laporan di media sosial menunjukkan bahwa pangkalan militer AS, yang terletak di dekat ladang minyak Conoco, terkena setidaknya empat rudal. Kamis lalu, drone menargetkan pangkalan pendudukan AS di ladang minyak al-Omar di pedesaan timur Deir Ezzor, untuk ketiga kalinya dalam beberapa hari.[IT/r]