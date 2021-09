Taliban Marah pada AS Karena Menghancurkan Pangkalan CIA di Luar Kabul

CIA's Eagle Base destroyed by Americans.jpg

IslamTimes - Berbicara kepada wartawan pada hari Selasa (6/9 , komandan Taliban Mullah Hasnain, seorang pemimpin unit elit kelompok militan Badri 313, mencaci maki Amerika karena melenyapkan pangkalan itu.

Awal bulan ini, The New York Times melaporkan bahwa AS telah melakukan operasi rahasia di Afghanistan pada bulan Agustus untuk mengevakuasi ratusan warga negara Amerika dan sekitar 1.000 sekutu pasukan komando Afghanistan dari Afghanistan melalui kompleks rahasia Badan Intelijen Pusat di luar Kabul.Taliban telah menunjukkan kepada wartawan apa yang mereka sebut pangkalan rahasia Badan Intelijen Pusat (CIA) di dekat ibu kota Afghanistan Kabul, yang dilaporkan dihancurkan oleh militer AS setelah pos terdepan itu konon digunakan untuk mengevakuasi warga negara Amerika dan sekutu Afghanistan dari negara itu.Pangkalan Elang seolah-olah dihancurkan pada 27 Agustus untuk memastikan bahwa tidak ada peralatan sensitif atau informasi intelijen yang akan jatuh ke tangan Taliban."Taliban menunjukkan kepada wartawan Pangkalan Elang CIA yang dihancurkan oleh Amerika selama penarikan pasukan AS dari Afghanistan", tulis posting Telegram ini."Kami membiarkan mereka pergi dengan damai, dan melihat apa yang mereka tinggalkan. Sebelum pergi, mereka menghancurkan segalanya", kata Hasnain.Dia menambahkan bahwa para pejuangnya telah mengawasi prajurit AS di kompleks itu sebelum diledakkan.“Kami berada di sana selama sembilan atau 10 hari. Ada banyak ledakan. Kami tidak menghentikan mereka, bahkan konvoi terakhir yang pergi melalui jalan darat ke bandara. Kami tidak menyerang mereka, karena kami mengikuti perintah dari pejabat tinggi kami", tegas Hasnain, merujuk pada upaya evakuasi AS.Komandan ingat bahwa AS memasuki Afghanistan berjanji mereka "akan membangun kembali negara", dan menghancurkan pangkalan menunjukkan bahwa "ini adalah wajah asli mereka, mereka tidak meninggalkan apa-apa"."Kami tidak berperang untuk membunuh orang Amerika. Kami melakukannya untuk membebaskan negara dan memulihkan hukum syariah", pungkas Hasnain.Pernyataan itu muncul setelah penyelidikan New York Times mengungkapkan bahwa Pangkalan Elang - yang sampai tahun 2004 adalah rumah bagi penjara Salt Pit - digunakan antara 15 dan 27 Agustus untuk membantu upaya evakuasi militer AS setelah Taliban berkuasa di Afghanistan pada pertengahan Agustus.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, sementara itu, menyatakan bahwa Washington berencana untuk mengatur penerbangan evakuasi baru dari Kabul, karena Taliban berjanji untuk membiarkan orang-orang dengan dokumen perjalanan berangkat dengan bebas.Pejuang Taliban telah mengatakan bahwa mereka "akan membiarkan orang-orang dengan dokumen perjalanan bebas pergi, kami tidak akan menahan mereka untuk itu. Begitu juga dengan lusinan warga negara lain. Komunitas internasional mengawasi untuk melihat apakah Taliban akan memenuhi komitmen mereka", Blinken mengatakan kepada wartawan di Doha, Selasa (6/9).