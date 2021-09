Negosiator: Perang Yaman Akan Berakhir di Tahun Pertama Tanpa Dukungan AS

Yemeni member of a school administration

IslamTimes - Seorang pejabat senior Yaman mengatakan perang yang dipimpin Saudi di negaranya akan berakhir pada tahun pertama jika tidak ada dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat untuk agresor.

Pernyataan Abdul Malik al-Ajri, anggota tim perunding di Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman, pada hari Selasa (6/9) datang setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim bahwa serangan balasan Yaman memperpanjang perang.“Hak sah untuk menanggapi agresi [yang dipimpin Saudi] tidak berarti memperpanjang perang. Senjata Amerikalah yang membuat perang Yaman lebih lama,” cuit Ajri.“Tanpa dukungan AS, perang Yaman akan berakhir di tahun pertama.” Blinken bereaksi dengan marah setelah pasukan Yaman menargetkan fasilitas Saudi Aramco di dalam kerajaan dengan drone dan rudal pada hari Sabtu.“Kami sekali lagi mendesak Houthi [Ansarullah] untuk segera menyetujui gencatan senjata yang komprehensif dan untuk menghentikan serangan lintas batas dan serangan di dalam Yaman, terutama serangan mereka di Marib, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan memperpanjang konflik,”Blinken mengatakan, menangani gerakan arus utama yang terdiri dari tentara reguler Yaman, yang melawan agresi Saudi.Ajri membalikkan keadaan di Washington, dengan mengatakan bahwa "tanpa dukungan politik Amerika Serikat, negara-negara agresor tidak akan mampu melawan tekanan masyarakat internasional, dan para pemimpin mereka akan diadili di pengadilan hukum internasional".Bulan lalu, juru bicara Yaman Ansarullah Mohammed Abdul-Salam mengecam campur tangan Amerika Serikat di Yaman, dengan mengatakan Washington menghalangi resolusi politik konflik tersebut.Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada saat itu, Abdul-Salam mengatakan, “campur tangan AS di Yaman telah menyebabkan pelanggaran kedaulatan nasional melalui tindakan agresi militer.”“AS membawa Arab Saudi dan UEA dengan dirinya sendiri dan mencoba mengaktifkan al-Qaeda dan Daesh [singkatan bahasa Arab untuk ‘ISIS’ / ‘ISIL’]” di Yaman, katanya.“Secara ekonomi, mereka melakukan pengepungan berat, yang menyebabkan bencana di semua aspek mata pencaharian. Yang menghalangi solusi politik adalah Amerika,” tambahnya.Rabu dini hari, pesawat-pesawat tempur Saudi melakukan lebih dari selusin serangan udara terhadap berbagai daerah di provinsi barat daya Yaman, Taizz.Jaringan televisi al-Masirah Yaman melaporkan bahwa pesawat itu menggempur daerah pegunungan Jabal Aman, Bandara Internasional Taizz serta distrik At Ta'iziyah sebanyak 15 kali.Namun, tidak ada laporan segera tentang kemungkinan korban atau tingkat kerusakan.Arab Saudi, yang didukung oleh AS dan sekutu regional, melancarkan perang terhadap Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan membawa pemerintah mantan presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi kembali berkuasa dan menghancurkan gerakan Ansarullah.Perang telah menyebabkan ratusan ribu orang Yaman tewas, dan jutaan lainnya mengungsi. Itu juga telah menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebarkan kelaparan dan penyakit menular.Angkatan bersenjata Yaman dan Komite Populer sekutu, bagaimanapun, telah tumbuh dengan mantap dalam kekuatan melawan penjajah yang dipimpin Saudi, dan meninggalkan Riyadh dan sekutunya macet di negara itu.[IT/r]