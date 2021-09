WHO: Negara Kaya Memperpanjang Pandemi dengan Menimbun Vaksin COVID

World Health Organization.jpg

IslamTimes - Penimbunan vaksin COVID-19, terapi, dan alat lainnya di negara-negara maju memperpanjang pandemi, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Selasa (6/9).

“Itu penimbunan bahan-bahan ini, kita lihat di awal pandemi dengan APD. Tapi ini bukan hanya tidak adil, itu bukan hanya tidak bermoral, ini memperpanjang pandemi dan mengakibatkan orang meninggal,” kata Maria Van Kerkhove, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19, dalam sebuah acara yang disiarkan di platform media sosial.Vaksin sedang dikirim ke negara-negara miskin melalui fasilitas COVAX internasional, yang didukung oleh WHO dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI).Namun, negara-negara kaya mendapat kecaman karena menimbun suntikan COVID-19 karena banyak negara terbelakang dengan tingkat inokulasi rendah dan infeksi yang meningkat berjuang untuk mendapatkan pasokan.“Dunia maju dan dunia industri sepertinya tidak mengerti. Ini benar-benar tidak. Ini berbicara, retorikanya baik-baik saja, ini semua tentang berbagi, ini semua tentang keadilan, tetapi pada kenyataannya, ketika dorongan datang untuk mendorong dan produk ini tersedia, mereka ditimbun di negara-negara dan tidak dibagikan,” kata kepala dari program kedaruratan WHO, Mike Ryan.Sedikit lebih dari 230 juta dosis vaksin COVID-19 telah dikirimkan ke 139 negara di bawah COVAX, menurut data GAVI, dibandingkan dengan target untuk mengamankan 2 miliar dosis untuk negara-negara berpenghasilan rendah pada akhir 2021.Ryan mengatakan situasi mengenai akses ke terapi juga tidak adil.Ryan mengatakan belum ada perawatan yang aman atau cukup efisien untuk digunakan dalam skala yang lebih besar tetapi memperingatkan bahwa distribusinya harus adil.[IT/r]