Pasukan AS Mulai Penarikan Irak Dalam Jumlah Besar

Kepala Komando Operasi Gabungan Irak mengatakan bahwa pasukan AS telah memulai penarikan mereka dalam jumlah besar.Kepala Komando Operasi Gabungan tentara Irak Mayor Jenderal Tahsin al-Khafaji mengatakan kepada Kantor Berita Irak (INA) bahwa pasukan AS telah memulai penarikan mereka dalam jumlah besar.Al-Khafaji mengatakan bahwa Amerika Serikat belum membuat permintaan untuk melanjutkan kehadiran pasukannya di Irak.Komandan menambahkan pihak AS telah mengatakan akan mematuhi kesepakatan yang dicapai dalam dialog strategis dan bahwa 31 Desember akan menjadi hari terakhir kehadiran militer AS di Irak.Dia mengklaim bahwa kerja sama militer AS dengan Irak akan terbatas pada misi penasehat.“Kerja sama kedua negara akan di bidang pendidikan dan pertukaran pengalaman. Kerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS sedang berlangsung melalui pertukaran informasi keamanan, dan pasukan keamanan mungkin memerlukan bantuan udara yang dapat diminta dari Amerika Serikat," katanya."Sejalan dengan pencapaian dialog strategis, pasukan AS mulai menarik diri dalam jumlah besar," kata komandan Irak itu.(IT/TGM)