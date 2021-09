Keluarga Korban Harapkan FBI Rilis Peran Saudi dalam 9/11

WTC (Aljazeera).

Islam Times - Keluarga korban serangan 11 September yang menuntut pemerintah Arab Saudi di pengadilan federal Amerika Serikat di New York mengharapkan pemerintah AS segera merilis laporan kunci FBI.

Dilansir Aljazeera pada hari Minggu, laporan setebal 16 halaman itu adalah ringkasan dan analisis FBI dari penyelidikan jangka panjang agen tersebut terhadap kegiatan dua pembajak 11 September, warga negara Saudi, Khalid al-Mihdhar dan Nawaf al-Hazmi.Pada Januari 2000, dua agen al-Qaeda tiba di California di mana mereka dibantu oleh orang Saudi lainnya. Laporan FBI, yang dapat disunting setelah dirilis ke publik, diharapkan memberi rincian penyelidikan FBI tentang siapa yang membantu al-Mihdhar dan al-Hazmi."Tidak jelas apa bagian lain dari pemerintah mungkin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jelas, pejabat Saudi tingkat tinggi dan menengah yang bekerja untuk pemerintah adalah bagian dari konspirasi ini," kata Andrew 'Duke' Maloney, seorang pengacara dengan firma hukum Kreindler LLP yang mewakili keluarga 11 September dalam proses pengadilan melawan Arab Saudi.Sekarang 20 tahun setelah serangan 2001 yang mengakibatkan kematian hampir 3.000 orang di New York City, Washington, DC, dan Shanksville, Pennsylvania, gugatan keluarga yang menuduh pemerintah Saudi terlibat mendekati titik balik. Entah bukti yang cukup untuk mendukung gugatan akan diajukan ke pengadilan atau gugatan akan gagal.Laporan FBI yang tertunda adalah analisis agen yang melihat bagaimana al-Mihdhar dan al-Hazmi, yang hanya bisa berbicara sedikit dalam bahasa Inggris dan tidak punya sumber daya independen kala tiba di AS, mendapatkan pijakan di Los Angeles dan kemudian di San Diego.Pengacara untuk keluarga 11 September percaya mereka dapat membuktikan ada "komplotan rahasia" pejabat pemerintah Saudi "yang berkonspirasi dengan operasi al-Qaeda", kata Maloney. Tujuan gugatan itu adalah untuk memenangkan penyelesaian keuangan bagi keluarga korban serangan.Sebagian besar diperdebatkan secara pribadi, di balik pintu tertutup dan dalam pengajuan rahasia, dasar-dasar faktual dari kasus ini dapat segera dipublikasikan di bawah perintah eksekutif Presiden Joe Biden.Setelah Biden diberitahu oleh anggota keluarga 11 September bahwa dia tidak akan diterima di peringatan insiden yang biasanya dihadiri oleh presiden, Biden mengarahkan Departemen Kehakiman dan lembaga lainnya untuk meninjau dan merilis dokumen dan bukti FBI yang masih rahasia.Perintah Biden secara khusus mengarahkan rilis laporan 16 halaman pada peringatan 11 September 2021.Laporan itu kemungkinan akan memberi pencerahan baru tentang apa yang diketahui FBI tentang beberapa orang yang terkait dengan para pembajak, termasuk warga negara Saudi, pemimpin Muslim Fahad al-Thumairy dan tersangka mata-mata Saudi Omar al-Bayoumi, kata Maloney.Seorang pejabat kedutaan Saudi, Mussaed Ahmed al-Jarrah, yang namanya muncul sebelumnya sebagai bagian dari proses hukum, diyakini telah memberikan bantuan kepada para pembajak di masa depan, menurut pengacara keluarga.Kedutaan Saudi mengatakan kerajaan akan menyambut baik rilis dokumen investigasi FBI dan bahwa "tidak ada bukti yang pernah muncul untuk menunjukkan bahwa pemerintah Saudi atau pejabatnya memiliki pengetahuan sebelumnya tentang serangan teroris atau dengan cara apa pun terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaannya. ”"Setiap tuduhan bahwa Arab Saudi terlibat dalam serangan 11 September jelas salah," kata kedutaan Saudi di Washington dalam sebuah pernyataan pada 8 September.Dari 19 pembajak al-Qaeda, 15 adalah orang Saudi dan dari awal beberapa penyelidikan AS hingga serangan 11 September, pertanyaan telah berputar di sekitar peran Saudi.Pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden adalah putra kaya pendiri perusahaan konstruksi Saudi, Saudi Binladen Group. Bin Laden memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan Saudi pada tahun 1991 karena pengerahan pasukan AS ke kerajaan tersebut. Tapi organisasi bin Laden menerima dukungan keuangan dari orang kaya Saudi, termasuk badan amal yang terkait dengan anggota keluarga kerajaan, menurut dokumen pemerintah AS.Komisi independen AS 11 September menyimpulkan dalam laporannya tahun 2004 bahwa pemerintah Saudi tidak mengetahui serangan yang tertunda. Komisi "tidak menemukan bukti" bahwa pejabat Saudi memiliki peran apa pun. Tapi laporan itu tidak lengkap dan penyelidik komisi tidak memiliki informasi yang ditemukan oleh FBI bertahun-tahun kemudian, kata Maloney.Investigasi Kongres AS tahun 2002 yang dipimpin oleh mantan Senator Bob Graham kemudian menemukan informasi yang menunjukkan hubungan Saudi dengan serangan 11 September. Graham mengatakan bahwa publik AS akan "marah" jika mereka mengetahui kebenaran tentang peran Saudi.Laporan tersebut mencakup 28 halaman materi tentang Arab Saudi yang dirahasiakan oleh pemerintahan Bush dan kemudian dideklasifikasi dan dirilis pada 2016. Meski laporan 28 halaman itu tidak meyakinkan tapi menunjukkan bahwa beberapa pembajak telah melakukan kontak dan menerima dukungan dari individu-individu yang terkait dengan pemerintah Saudi.[IT/AR]