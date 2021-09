'AS Menyesatkan Saya untuk Bergabung dengan Mujahidin, Lalu Menyiksa Saya karena Ikut Al-Qaeda': Penyintas Gitmo Mengatakan AS 'Bertindak seperti Fasis' Pasca 9/11

Mohamedou Ould Slahi.jpg

IslamTimes - “Saya masih sangat muda dan saya sangat salah informasi. Ini adalah mesin propaganda yang sangat besar yang dipimpin oleh AS dan sekutu Baratnya serta sekutu Arabnya. Mereka memberi saya gambaran yang salah,” kenangnya.

Seorang mantan pejuang Islam yang pergi ke Afghanistan untuk melawan Soviet dan kemudian terjebak dalam Perang Melawan Teror AS – akibatnya menghabiskan 14 tahun di penjara Guantanamo – berbicara kepada RT sebagai bagian dari proyek Unheard Voices.Pada awal 1990-an, Mohamedou Ould Slahi memiliki gagasan romantis untuk mengejar tujuan mulia, ingin mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.Dia melakukan perjalanan dari Jerman ke Afghanistan dengan rencana untuk bergabung dengan Mujahidin.Pada saat itu, para Islamis Afghanistan dipuji sebagai pejuang kemerdekaan yang heroik, seorang 'David' yang telah mengalahkan 'Goliath' dari Uni Soviet yang perkasa dan sedang dalam perjalanan untuk menggulingkan pemerintah komunis di Kabul.“Arab Saudi, negara-negara Teluk, Jerman, tempat saya tinggal, mendukung Afghanistan. Kami biasa menonton film. Kami biasa menonton berita, dokumenter tentang Afghanistan. Dan saya memutuskan untuk bergabung dengan Mujahidin,” kenang mantan pejuang itu saat berbicara dengan RT di Mauritania.Pada kenyataannya, Afghanistan dilanda perang saudara, dengan berbagai faksi bersaing untuk sumber daya dan kekuatan politik.Kamp pelatihan di mana Slahi berakhir dijalankan oleh Al-Qaeda, didirikan hanya beberapa tahun sebelumnya oleh Osama Bin Laden, seorang putra dari keluarga kaya Saudi yang telah bergabung dan membantu membiayai Mujahidin yang didukung AS – dan bersenjata.Slahi mengatakan dia tidak tahu dia berjanji setia kepada organisasi teroris internasional.“Saya masih sangat muda dan saya sangat salah informasi. Ini adalah mesin propaganda yang sangat besar yang dipimpin oleh AS dan sekutu Baratnya serta sekutu Arabnya. Mereka memberi saya gambaran yang salah,” kenangnya.Saya pikir itu adalah tujuan yang sangat baik untuk membebaskan orang dan mendirikan negara bebas – saya bahkan tidak tahu apa arti negara bebas, sejujurnya.Perjalanan Slahi ke Afganistan dan panggilan telepon dari sepupunya, rekan Bin Laden, membuatnya menjadi sasaran intelejen Barat.Dia diselidiki untuk kemungkinan koneksi terorisme ketika dia tinggal di Kanada, sebelum pulang ke Mauritania dan, setelah 9/11, dia ditandai sebagai orang yang berkepentingan, yang haknya tidak relevan dengan dorongan Washington untuk membalas dendam.Akhirnya, pihak berwenang Mauritania menyerahkan Slahi ke AS terlepas dari kerja samanya.Amerika menerbangkannya di antara beberapa lokasi di bawah program 'penampilan luar biasa' CIA - yang melihat tersangka teror dikirim ke negara-negara asing untuk interogasi brutal - dia disiksa dan akhirnya dikurung di penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba.“Saya memang mengakui kejahatan yang tidak saya lakukan, karena penyiksaan,” katanya.Saya kurang tidur; Saya dipukuli sampai tulang rusuk saya patah; Saya tidak diberi makanan untuk waktu yang sangat lama; Saya mengalami pelecehan seksual beberapa kali.Slahi menghabiskan 14 tahun di penjara tanpa pengadilan sebelum akhirnya dibebaskan pada 2016.Memoarnya, 'Guantanamo Diary' menjadi buku terlaris internasional setahun sebelumnya, ketika AS setuju untuk mendeklasifikasikannya dan mengizinkan publikasinya.Sebuah dramatisasi buku ini dirilis awal tahun ini.Dia mengatakan bahwa sementara dia dulu percaya AS adalah negara yang menghormati 'aturan hukum', pengalamannya dalam tahanan Amerika adalah tindakan yang kasar, mencatat bahwa ini telah menyebabkan dia lebih menderita.Saya mengerti AS adalah negara demokrasi. Tetapi ketika menyangkut Muslim, orang kulit berwarna – setelah 9/11 mereka tidak menghormati aturan hukum.Dia bertindak seperti rezim fasis.RT mewawancarai Slahi di Mauritania, di mana dia kembali setelah mendapatkan kembali kebebasannya.Dia mengatakan dia tidak dapat melakukan perjalanan internasional, karena, seperti yang dia yakini, AS telah menekan negara Afrika itu untuk menolak paspornya.Slahi menceritakan kembali kisahnya sebagai bagian dari serial dokumenter mini 'Suara Tidak Terdengar', yang diproduksi oleh RT dalam rangka memperingati 20 tahun serangan teroris 9/11, dan banyak orang yang menjadi korban sebagai akibat langsung dari Perang Melawan Teror yang mengikutinya.[IT/r]