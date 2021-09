Israel Menyerukan 'Tindakan Cepat' Terhadap Iran, Mengklaim Tehran Berada di Jalan untuk Mendapatkan Nuklir

Naftali Bennett, Israeli Prime Minister

IslamTimes – Zionis Israel telah meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan Iran memperoleh senjata nuklir dan telah secara konsisten mengkritik Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran) sejak implementasinya pada tahun 2015, memprotes kemungkinan pemulihannya.

Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett telah menyerukan "reaksi internasional yang tepat dan cepat" terhadap Iran dari komunitas internasional, mengutip kesimpulan baru-baru ini dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang mengatakan Tehran telah melanggar beberapa ketentuan JCPOA.“Zionis Israel memandang dengan sangat serius gambaran situasi yang tercermin dalam laporan itu, yang membuktikan bahwa Iran terus berbohong kepada dunia dan memajukan program untuk mengembangkan senjata nuklir sambil menyangkal komitmen internasionalnya,” katanya dalam sebuah pernyataan.Perdana menteri menyebut negosiasi dengan Iran sebagai pendekatan "naif" dan mengatakan bahwa pihak berwenang di Tehran harus diganti melalui "pendirian kuat oleh komunitas internasional, didukung oleh keputusan dan tindakan."Awal pekan ini, IAEA mengkritik Iran karena menolak memberi para pengawas akses ke kamera video yang dipasang di fasilitas nuklir Iran.Dengan tidak adanya inspeksi rutin, yang dihentikan pada bulan Februari, kamera tetap menjadi satu-satunya bentuk pemantauan.Namun, kamera perlu dirawat, tetapi inspektur mengatakan salah satu dari empat kamera hancur, dan video yang diambil oleh kamera lain telah hilang.Badan itu juga mengatakan Tehran baru-baru ini melipatgandakan cadangan uranium yang sangat diperkaya, yang memiliki 10 kilogram bahan yang diperkaya 60 persen.Jumlah uranium yang diperkaya 20 persen juga meningkat, dari 62,8 menjadi 84,3 kilogram.Di tengah hasil negosiasi JCPOA yang tidak dapat diprediksi, Bennett sebelumnya mengklaim bahwa negara Yahudi akan melakukan segalanya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir karena itu bukan bagian dari kesepakatan.Pada pertemuan dengan delegasi bipartisan dari Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS, Bennett mencatat bahwa kembalinya AS ke kesepakatan nuklir akan menjadi kesalahan dan menekankan bahwa Zionis Israel tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.Enam putaran negosiasi terakhir, yang berakhir pada 20 Juni, belum membuahkan hasil.Baru-baru ini, Iran meminta penundaan di tengah pelantikan Presiden baru Ebrahim Raisi pada 5 Agustus dan pembentukan pemerintahan baru. Raisi dikatakan mendukung garis keras terhadap Zionis Israel dibandingkan dengan pendahulunya yang lebih moderat Hassan Rouhani.Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Tehran bahwa penundaan lebih lanjut akan menempatkan sisi-sisi kesepakatan "lebih dekat ke titik di mana pengembalian yang ketat untuk mematuhi JCPOA tidak mereproduksi manfaat yang dicapai perjanjian itu."Tehran telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berencana untuk membuat senjata nuklir, menyatakan bahwa mereka akan mematuhi ketentuan perjanjian jika sanksi, yang diterapkan kembali setelah penarikan AS dari perjanjian pada 2018, dicabut.[IT/r]