AS Menjatuhkan Sanksi Kepada Bank Rumania Atas Perdagangan Dengan Iran, Suriah

IslamTimes- Sebuah laporan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), yang merupakan badan intelijen keuangan dan penegakan Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Romanian First Bank telah didenda $862.318.

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa First Bank of Romania dan JC Flowers setuju untuk membayar OFAC $862.318 untuk menyelesaikan pelanggaran Program Sanksi Iran dan Suriah.Sebuah laporan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), yang merupakan badan intelijen keuangan dan penegakan Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Romanian First Bank telah didenda $862.318.Menurut laporan OFAC, First Bank memproses 98 transaksi senilai $3,5 juta melalui bank-bank AS atas nama individu dan entitas yang berlokasi di Iran dan Suriah.Melanggar kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA, pemerintah Amerika Serikat sebelumnya memberikan sanksi kepada Iran sementara menarik diri dari kesepakatan pada Mei 2018.Laporan OFAC yang baru mengatakan bahwa Departemen Keuangan mendenda bank-bank Rumania untuk transaksi sebelum JCPOA AS keluar pada 2016 ketika JCPOA telah ditandatangani dan sanksi sekunder AS seharusnya dicabut setelah implementasi kesepakatan."Selama periode Maret 2016 hingga Desember 2018, First Bank memproses 34 pembayaran keluar melalui bank AS di mana pengguna akhir transaksi berada di Iran. Pembayaran dilakukan atas nama pelanggan First Bank di Iran," laporan tersebut oleh OFAC mengatakan.Pemerintahan AS Joe Biden saat ini melanjutkan sanksi tidak sah dalam kerangka Kampanye Tekanan Maksimum era Trump terhadap negara Iran meskipun sebelumnya telah berjanji untuk mencabut sanksi dan membatalkan tindakan anti-Iran Donald Trump.(IT/TGM)