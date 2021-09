Konvoi Logistik Militer AS Ditargetkan Di Al Diwaniyah Irak

IslamTimes- Sumber Irak mengumumkan bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di provinsi Samawah di Irak selatan, Almasirah melaporkan.

Sumber Irak melaporkan dua serangan baru diluncurkan terhadap konvoi logistik militer AS di provinsi Samawah dan Al Diwaniyah di Irak pada hari Minggu.Sumber Irak mengumumkan bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di provinsi Samawah di Irak selatan, Almasirah melaporkan.Menurut laporan itu, konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di al-Diwaniyah, Irak selatan.Beberapa hari yang lalu, sumber Irak melaporkan serangan terhadap beberapa konvoi AS di berbagai bagian Irak.Pengiriman yang diperlukan oleh pasukan AS dan juga senjata ringan memasuki Irak melalui truk dan dengan kerjasama perusahaan Irak dari perbatasan "Jarishan" di Kuwait, sebuah perbatasan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah Baghdad.Penggunaan penyeberangan yang terus menerus oleh koalisi AS tanpa pengawasan pemerintah pusat Irak telah dikritik oleh badan-badan politik Irak sehingga seorang anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak menekankan perlunya pemantauan pemerintah pada Penyeberangan “Jarishan” seperti perbatasan lainnya.(IT/TGM)