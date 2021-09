Sayyid Nasrallah Mengumumkan Kedatangan Tanker Minyak Pertama: Hizbullah Akan Terlibat dalam Konfrontasi Angkatan Laut dengan 'Israel' Jika Menyerang Kapal

Sayyed Nasrallah, announces arrival of first oil tanker.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah mengumumkan pada hari Senin (13/9) bahwa kapal bahan bakar pertama, yang diputuskan untuk diimpor oleh Partai dari Iran, tiba di pelabuhan Banyas Minggu (12/9) pagi selesai membongkar muatannya, menambahkan bahwa tangki-tangki yang mentransfer muatan diesel akan memasuki Lebanon pada hari Kamis (16/9).

Diesel akan disimpan di tangki khusus di kota Baalbeck sebelum mendistribusikannya ke berbagai wilayah Lebanon, kata Sayyid Nasralalh.Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa, mengenai tujuan kapal bahan bakar, Hizbullah memiliki salah satu dari dua pilihan fasilitas minyak Lebanon atau pelabuhan Suriah.Beliau menambahkan bahwa, berdasarkan kontak dengan beberapa negara, Hizbullah memutuskan untuk mengimpor bahan bakar Iran melalui Suriah, mencatat bahwa pihak berwenang Suriah menyambut dan memfasilitasi langkah ini.Dalam pidato yang disiarkan televisi, Sayyid Nasrallah mencatat bahwa kapal diesel kedua akan tiba di pelabuhan Banyas dalam beberapa hari, menambahkan bahwa kapal ketiga akan membawa bensin dari Iran ke Lebanon dan bahwa Hizbullah telah mulai bersiap mengimpor kapal tanker minyak keempat dari Republik Islam. .Dalam hal ini, Sayyid Nasrallah mengklarifikasi bahwa Hizbullah tidak bertujuan untuk terlibat dalam persaingan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan Lebanon yang terkait dengan impor minyak, menekankan bahwa Partai Perlawanan ingin secara eksklusif meringankan penderitaan sosial ekonomi warga dan penduduk lainnya di Lebanon.Pemimpin Hizbullah menunjukkan bahwa Partai tidak ingin memaksakan impor minyaknya pada Lebanon, menambahkan bahwa hanya mereka yang tertarik yang dapat menghubungi kader terkait untuk mendapatkan bahan bakar yang diimpor.Dalam keprihatinan ini, Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa Hizbullah akan menyumbangkan solar selama satu bulan ke rumah sakit pemerintah, panti jompo, panti asuhan, pusat penyandang cacat, perusahaan air negara, kota yang membutuhkan pompa sumur, Palang Merah, dan Pertahanan Sipil.Sayyid Nasrallah menambahkan bahwa solar akan dijual ke pabrik farmasi dan serum, pabrik, toko roti, supermarket, dan perusahaan listrik swasta dengan harga tertentu yang akan lebih rendah dari biaya, menambahkan bahwa Hizbullah dan Iran akan menanggung sebagian dari beban keuangan. dalam kasus ini.Menyangkal niat untuk membuat keuntungan finansial dari keuntungan minyak, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa impor minyak akan dijual dengan imbalan pound Lebanon.Hizbullah tidak membebani keuangan Lebanon dengan dolar segar, kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrullah mencatat bahwa Partai akan meningkatkan pasokan minyak secara bertahap untuk menyediakan sebanyak mungkin penerima manfaat dengan bahan-bahan minyak.Perusahaan-perusahaan yang akan diuntungkan dari solar ini harus menurunkan harga layanan tersebut sehingga masyarakat Lebanon tidak akan terbebani biaya, menurut Sayyid Nasrallah yang menggarisbawahi pentingnya mencegah para pengedar pasar gelap menjangkau bahan bakar impor.Sayyid Nasrallah menggambarkan bahwa Hizbullah akan bergantung pada perusahaan Al-Amana untuk mendistribusikan solar dan bensin karena telah masuk daftar hitam oleh AS dan terbiasa dengan sanksi, menambahkan bahwa lebih banyak perusahaan akan terlibat dalam operasi nanti.Sayyid Nasrallah meminta pemerintah Lebanon untuk memerintahkan Tentara Lebanon dan pasukan keamanan untuk memantau dan mengontrol distribusi bahan minyak bersubsidi untuk melarang pedagang pasar gelap mengambil keuntungan dari mereka.Sayyid Nasrallah juga mengucapkan terima kasih kepada Republik Islam Iran, Pemimpin Tertinggi Imam Sayyed Khamenei dan Presiden Sayyed Raisi atas dukungan mereka dalam file ini, menyatakan terima kasih kepada pemerintah Suriah juga untuk memfasilitasi impor kapal bahan bakar Iran.Sementara itu, Sayyid Nasrallah mengklarifikasi bahwa Hizbullah bisa saja mengimpor armada kapal tanker minyak, tetapi tidak ingin memprovokasi bagian Lebanon lainnya.Ini menjelaskan mengapa pergerakan kapal pertama tidak disertai dengan liputan media yang intensif meskipun propaganda bermusuhan yang mencoba menggagalkan semua proyek ini, menurut Sayyid Nasrallah.Beberapa pihak politik berharap Zionis 'Israel' bisa menyerang kapal dan melarang kedatangannya, menurut Sekretaris Jenderal Hizbullah yang menambahkan bahwa Perlawanan bisa terlibat dalam konfrontasi angkatan laut dengan Zionis jika ini terjadi.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa formula pencegahan yang sama, yang melindungi Lebanon, melindungi kapal bahan bakar dari musuh Zionis Israel.Terlepas dari ancaman dan tekanan AS, kapal minyak tiba, dan permainan berakhir, kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah juga menyoroti dampak keputusan Hizbullah untuk mengimpor bahan bakar Iran, menyebutkan persetujuan AS untuk pemulihan hubungan resmi Lebanon dengan pemerintah Suriah serta proyek yang bertujuan mengimpor gas Mesir dan tenaga listrik Yordania.Sayyid Nasrallah lebih lanjut mencatat bahwa kedatangan bahan bakar Irak akan membantu mengurangi kekurangan listrik di Lebanon, berterima kasih kepada pemerintah Irak atas bantuan mereka.Sayyid Nasrallah menyambut baik pembentukan pemerintah Lebanon yang baru, berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap pencapaian ini dan meminta semua partai politik untuk bekerja sama dengan dewan menteri dan menghindari kesulitan membuat pernyataan.Beliau juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah baru dalam mengatasi kejatuhan, melaksanakan reformasi, dan menemukan solusi untuk krisis ekonomi, menyerukan untuk segera menyelesaikan pernyataan kebijakan dan memberikan kepercayaan agar dewan menteri mulai menghadapi krisis.Sayyid Nasrallah menegaskan dukungan Hizbullah kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan kota, menambahkan bahwa masalah ini akan menjadi salah satu prioritasnya.Sayyid Nasrallah juga berterima kasih kepada mantan perdana menteri Hassan Diab dan anggota pemerintahannya karena memikul tanggung jawab mereka selama masa jabatan mereka.Sekjen Hizbullah menggarisbawahi pentingnya mendistribusikan kartu jatah untuk meringankan penderitaan sosial ekonomi rakyat Lebanon, menyerukan semua warga untuk mematuhi hukum dan keputusan pemerintah yang mengatur masalah ini.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa secara agama dilarang untuk mengajukan kartu semacam itu jika kondisi orang tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan keputusan.Sekretaris Jenderal Hizbullah memuji operasi pelarian enam tahanan Palestina yang berhasil kabur dari penjara Gilboa terlepas dari semua tindakan keamanan Israel, mengingat itu mencerminkan keberanian dan inovasi dari mereka yang melakukannya.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa operasi pelarian itu menyenangkan semua orang yang terhormat dan bahwa penangkapan kembali empat tahanan tidak mengurangi dampaknya, menyerukan untuk melindungi dua tahanan yang tersisa.Pemimpin Hizbullah menunjukkan bahwa Partai Perlawanan dan penduduk lokal Dahiyeh bereaksi dengan sabar dan bijaksana dengan serangan militer Lebanon terhadap para pengunjuk rasa terhadap Perjanjian Oslo, menambahkan hasil dari kesabaran itu muncul dalam perjuangan bersama dan kesyahidan pejuang Hizbullah dan tentara Angkatan Darat melawan Kapal pasukan pendudukan Israel pada tahun 1997. (Beliau mengacu pada konfrontasi Gunung Rafea di mana sejumlah pejuang Hizbullah, termasuk putranya sendiri syahid Hadi Hasan Nasrallah, dan beberapa tentara dan perwira tentara mati syahid).Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa formula emas, Tentara-Rakyat-Resistance akan terus melindungi Lebanon dan meraih kemenangan seperti pada Mei 2000 dan Juli 2006.Sayyid Nasrallah menekankan, dalam pidato langsung kepada pemerintah AS, bahwa semua konspirasi, skema, dan kebijakannya, yang sebelumnya gagal, akan berulang kali gagal merusak formula Perlawanan Tentara-Rakyat yang melindungi Lebanon.Pada peringatan 16 tahun pembebasan Gaza dari pasukan pendudukan Israel, Sayyid Nasrallah menyoroti pencapaian itu, menekankan bahwa hal itu memperkuat jalur perlawanan dan mengilhami warga Palestina dengan harapan untuk membebaskan wilayah yang diduduki dan mendapatkan kembali hak.Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan mengulangi belasungkawa atas meninggalnya ulama senior Irak Ayatollah Sayyid Mohammad Said Hakim dan Kepala Dewan Tertinggi Syiah Lebanon Sheikh Abdul Amir Qabalan.[IT/r]