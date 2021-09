Korea Utara Menuntut AS 'Dibawa ke Pengadilan' untuk 'Kekejaman' di Afghanistan

North Korea, insists US.jpg

IslamTimes - Perang yang dipimpin AS di Afghanistan merupakan "pelanggaran berat hak asasi manusia" dan menimbulkan sejumlah "kejahatan tidak manusiawi" yang tidak boleh dibiarkan tidak terjawab, kata kementerian luar negeri Korea Utara.

Pasukan AS terakhir meninggalkan Afghanistan pada 30 Agustus setelah hampir dua puluh tahun perang dan pendudukan.Pemerintah pro-Barat negara itu tiba-tiba runtuh pada pertengahan Agustus, hanya empat bulan setelah Washington dan sekutu NATO-nya mengumumkan bahwa mereka akan mundur, dan sepuluh hari setelah Taliban merebut kota besar pertamanya.Dalam sebuah pernyataan di situsnya hari Minggu (12/9), Pyongyang mengindikasikan bahwa operasi 'kontra-terorisme' pimpinan AS selama dua dekade di Afghanistan "berakhir dengan pelarian pasukan AS yang tergesa-gesa".“Pada saat ini, dunia mengangkat suara yang menuntut agar pasukan AS harus diadili dengan segala cara atas kekejaman pemusnah massal yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah di negara ini dan bahwa penghakiman yang tegas harus dilakukan terhadap para penjahat,” kata kementerian.Pyongyang mengingatkan pernyataan baru-baru ini oleh para pejabat di Iran dan China mengenai pendudukan AS dan kejahatan terhadap warga sipil, termasuk kematian dan cedera yang disebabkan oleh serangan pesawat nir awak AS, dan tindakan kekerasan lainnya."AS harus diadili dengan segala cara atas kejahatannya membunuh orang tak bersalah di berbagai belahan dunia di balik tabir 'hakim hak asasi manusia'," kata kementerian itu, seraya menyarankan bahwa "semua tempat diinjak-injak oleh Pasukan AS direduksi menjadi tanah tandus hak asasi manusia.”Dalam pernyataan lain yang terkait dengan Afghanistan awal bulan ini, kementerian luar negeri menunjuk pada sesi khusus ke-31 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang baru-baru ini diadakan di Jenewa, di mana dikatakan “banyak negara menunjukkan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Afghanistan, ” dan menuntut agar mereka dimintai pertanggungjawaban.“Mereka menekankan bahwa AS dan sekutunya tidak meninggalkan warisan lain di Afghanistan selain kematian 241.000 orang, termasuk 7.792 anak-anak,” kenang Pyongyang.[IT/r]