Juru Bicara Taliban Menolak Laporan Bahwa Taliban Menampung Pemimpin Al-Qaeda di Afghanistan

Ayman al-Zawahiri, al-Qaeda Number One.jpg

IslamTimes - Taliban membentuk kontrol de-facto atas hampir seluruh Afghanistan bulan lalu setelah runtuhnya pemerintah Kabul yang didukung Barat.

Para militan telah berjanji kepada Rusia, Amerika Serikat dan negara-negara lain bahwa mereka tidak akan membiarkan al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya beroperasi di wilayah-wilayah di bawah kendali mereka.Laporan bahwa Ayman al-Zawahiri Nomor Satu al-Qaeda sedang disembunyikan oleh Taliban tidak benar, Mohammad Naim, juru bicara gerakan militan, mengatakan kepada Sputnik."Ini bohong. Tidak ada hubungannya dengan kebenaran," kata Naim.Pada hari Minggu, Michael Morell, seorang analis intelijen yang menjabat sebagai direktur CIA Barack Obama antara 2011 dan 2013, mengatakan kepada CBS 'Face the Nation bahwa intelijen AS percaya Zawahiri tinggal di Afghanistan."Kami pikir begitu, yang berarti bahwa Taliban menyembunyikan Zawahiri hari ini. Taliban menyembunyikan al-Qaeda hari ini. Dan saya pikir itu poin yang sangat penting," kata Morell.Pensiunan kepala CIA itu tidak merinci tuduhan itu.Selama akhir pekan, Zawahiri dilaporkan terlihat dalam sebuah video yang dirilis pada peringatan 20 tahun serangan teror 9/11.Analis intelijen berspekulasi bahwa rekaman itu belum tentu baru-baru ini, dan dapat difilmkan kapan saja sejak Februari 2020 dan penandatanganan perjanjian AS-Taliban di Doha tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan.Desas-desus bahwa pemimpin teror berusia 70 tahun itu telah meninggal mulai beredar pada bulan November.Namun, badan intelijen di AS dan negara lain tidak memberikan bukti kuat bahwa dia telah meninggal.Zawahiri menjabat sebagai orang nomor dua al-Qaeda selama beberapa dekade di bawah Osama bin Laden.Setelah dugaan likuidasi bin Laden dalam serangan US Navy SEAL di Pakistan, Zawahiri menjadi pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda dan kegiatan teroris internasionalnya dibayangi oleh kebangkitan Daesh (ISIS) pada pertengahan 2010-an dan pembentukan 'kekhalifahan' kelompok terakhir di seluruh wilayah luas Suriah dan Afghanistan.Antara 2014 dan 2017, koalisi pasukan termasuk Suriah, Hizbullah Lebanon, Rusia dan Iran dan AS, Irak dan milisi Syiah sekutu Baghdad berjuang untuk melikuidasi 'kekhalifahan' Daesh.Suriah, Iran, Hizbullah, militer Rusia dan negara-negara lain serta aktor-aktor yang memerangi ekstremisme jihadis telah berulang kali menuduh AS, negara-negara Teluknya, dan kekuatan-kekuatan lain bekerja sama dengan atau mendukung kelompok-kelompok teroris, termasuk al-Qaeda dan cabang Suriahnya yang berganti nama, 'Tahrir al-Sham'.Awal tahun ini, Jim Jeffrey, mantan utusan Trump untuk koalisi Barat melawan Daesh yang membual tentang berbohong kepada presiden tentang ukuran sebenarnya dari jejak militer AS di Suriah, secara terbuka mengakui bahwa AS menganggap Tahrir al-Sham sebagai "aset" untuk strategi Washington saat ini di negara yang dilanda perang.[IT/r]