Biden Mengatakan Akan Membekukan Beberapa Bantuan Militer ke Mesir

Antony Blinken, US Secretary of State with Egyptian President Abdel Fattah el-Sissi.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Biden memutuskan untuk menahan beberapa bantuan militer ke Mesir karena masalah hak asasi manusia, menurut laporan Senin (13/9).

Dari $1,3 miliar bantuan militer Amerika yang diberikan setiap tahun ke Kairo, $300 juta dikondisikan agar Mesir memenuhi standar hak asasi manusia tertentu, meskipun pemerintah biasanya melakukan pengabaian untuk mengizinkan bantuan ditransfer.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berencana mengeluarkan pengabaian bantuan sebesar $170 juta, Politico melaporkan, dengan $130 juta sisanya dibekukan kecuali Mesir memenuhi standar hak asasi manusia.Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Washington Post, kondisi itu termasuk mengakhiri penuntutan hak dan kelompok masyarakat sipil, serta menjatuhkan tuntutan terhadap 16 orang yang kasusnya telah diangkat AS dengan Mesir."Jika mereka menyelesaikan kriteria hak asasi manusia yang kami tetapkan untuk orang Mesir, mereka juga mendapatkan $130 juta," kata seorang pejabat AS seperti dikutip.Tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah atas laporan tersebut, yang menggambarkan langkah tersebut sebagai jalan tengah antara seruan untuk bersikap keras terhadap Kairo atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan peran Mesir sebagai mitra regional utama AS.[IT/r]