Apa Arti Afghanistan yang Dikuasai Taliban Bagi Kebijakan Luar Negeri India?

PM India (geopoliticalmonitor).

Islam Times - Kebijakan luar negeri India kini berada di persimpangan jalan di Afghanistan, di mana keputusan kebijakan masa lalu menghasilkan konsekuensi strategis, moral, dan politik.

Dalam artikel yang dimuat di Geopolitical Monitor pada hari Senin, dioaoarkan bahwa dalam skala besar, India telah membuat kesalahan seperti yang dilakukan banyak kekuatan Barat. India menaruh kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah Ashraf Ghani, sementara saingan seperti China dan Pakistan telah membuat tawaran terhadap Taliban untuk memajukan kepentingan dan pengaruhnyata atas Afghanistan.Kerugian India dinilai sangat besar. Negara ini telah menginvestasikan lebih dari $3 miliar di Afghanistan sejak tahun 2001 untuk proyek pembangunan dan rekonstruksi, termasuk Bendungan Salma di sepanjang perbatasan Iran dan gedung Parlemen Afghanistan, yang terakhir dibangun dengan nilai $90 juta dan seharusnya melambangkan transisi Afghanistan menuju demokrasi. Investasi ini baru-baru ini hilang ketika Taliban meraih kekuasaan, menduduki kursi kepemimpinan yang diharapkan India akan memelihara Afghanistan yang lebih demokratis.Sementara Afghanistan yang terkurung daratan memiliki akar budaya dan sejarah yang dalam dengan India, ada implikasi keamanan langsung dan tidak langsung yang perlu dipertimbangkan. Pakistan, misalnya, dapat mengeksploitasi koridor yang membentang dari Afghanistan ke garis kendali India, memfasilitasi terorisme lintas batas di Kashmir yang rapuh. India sekarang memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ketika Taliban sebelumnya memegang kekuasaan dari 1996-2001, rezim itu memberikan kebebasan kepada sejumlah organisasi teroris anti-India di Afghanistan, termasuk Jaish-e-Mohammed (JeM) dan Lashkar-e-Taiba (LeT). Tempat perlindungan Taliban memungkinkan organisasi-organisasi ini untuk berkumpul kembali, berlatih, dan kemudian membuat kekacauan di Kashmir yang dikelola India, yang memiliki bekas luka pemberontakan yang telah berlangsung lama.Pengambilalihan Taliban juga membawa manfaat potensial bagi Pakistan, yang dapat mencoba merelokasi kamp-kamp teror dari wilayah baratnya melintasi perbatasan ke Afghanistan di bawah kesepakatan sementara. Ini dapat membantu sebagian Pakistan keluar dari pengawasan Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang memantau pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penambahannya ke dalam apa yang disebut 'daftar abu-abu' telah melukai kemampuan Pakistan untuk mendapatkan pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan mekanisme keuangan internasional lainnya.Bantuan pembangunan India, yang merupakan salah satu donor paling signifikan Afghanistan selama 20 tahun terakhir, kini juga dalam bahaya serius. Menampilkan wajah moral dan etika India di Kabul, New Delhi memberikan beasiswa kepada siswa Afghanistan, menawarkan bantuan makanan, dan membantu memulihkan jaringan listrik Afghanistan yang dilanda perang.Meskipun menghancurkan, mungkin ada beberapa alasan untuk menjaga optimisme seputar pengambilalihan tersebut, karena Taliban telah mengundang India untuk melanjutkan investasi di Afghanistan. Kekhawatirannya sekarang adalah struktur pemerintahan baru yang dipimpin Taliban, yang pasti akan sangat bergantung pada saingannya China untuk bantuan ekonomi. Sejauh mana Taliban merangkul India tidak akan jelas selama beberapa bulan, karena pengaturan bilateral dan multilateral masih berkembang.Sementara mitra Quad-nya Jepang, Australia, dan Amerika Serikat telah memberikan sedikit indikasi bahwa mereka akan memberikan legitimasi eksternal yang sangat diinginkan kepada Taliban baru, tawaran dari Pakistan dan China dapat mengakibatkan bencana keamanan bagi India di utara, karena elemen teroris dapat menemukan akses gratis ke wilayah yang disengketakan dengan India di dalam Pakistan. Misalnya, Taliban baru-baru ini mencatat bahwa mereka memiliki “hak, sebagai Muslim, untuk mengangkat suara kami untuk Muslim di Kashmir, India, dan negara lain mana pun.”Hal ini mendorong India untuk menyetujui kontak diplomatik formal pertamanya dengan Taliban, melalui Duta Besar India untuk Qatar Deepak Mittal. Selain itu, Neelam Irshad Sheikh dari PTI yang berkuasa di Pakistan mengatakan bahwa Taliban akan membantu dalam “membebaskan” Kashmir dari India. Ketersediaan tempat persembunyian teroris di Pakistan dapat memperumit operasi kontra-pemberontakan India di Kashmir. Pejabat keamanan juga khawatir bahwa munculnya tempat-tempat perlindungan baru dapat memberanikan kelompok teroris domestik yang saat ini beroperasi di wilayah yang disengketakan.Keinginan China untuk bekerja dengan Taliban dapat secara signifikan menambah kesengsaraan para perencana keamanan India, menambah kekhawatiran keamanan di sepanjang Garis Kontrol Aktual (LAC) yang membatasi India dari wilayah China dalam sengketa perbatasan China-India, membentang dari Ladakh sampai ke Arunachal Pradesh. Bentrokan baru-baru ini dengan China di sepanjang perbatasan serta meningkatnya tekanan di sepanjang LAC dapat memaksa India untuk secara dramatis mengubah pengaturan keamanannya, karena kekhawatiran terus berlanjut bahwa dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian AS, India akan menjadi garis depan di medan pertempuran melawan terorisme transnasional.Dalam waktu dekat, India akan berjuang untuk melindungi asetnya di Afghanistan, mengingat situasi keamanan saat ini. Pada awal Agustus, Taliban menguasai jembatan Afghanistan-India (sebelumnya Bendungan Salma) dalam serangan, serta ibu kota provinsi Zaranj, yang terhubung ke Pelabuhan Chabahar di Iran. Kerugian ini, bersama dengan penyitaan sebuah helikopter serang MI-24 yang diberikan oleh India kepada militer Afghanistan, telah menunjukkan kegagalan strategi India di Afghanistan. Namun ada aset tak berwujud yang telah memperkuat posisi moral India di negara tersebut, seperti pembangunan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta proyek elektrifikasi.Dalam jangka panjang, ada keputusan harus dibuat yang akan menentukan strategi Afghanistan India ke depan. Pertama, memberikan legitimasi kepada Taliban, seperti yang dilakukan China, Rusia, dan Pakistan baru-baru ini, dapat menyebabkan sakit kepala bagi perjuangan jangka panjang India untuk mendorong Konvensi Komprehensif Melawan Terorisme (CCIT) di PBB dengan melemahkan sikapnya terhadap terorisme. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB telah menyarankan kepada Dewan Keamanan agar tidak mengakui pemerintah yang memperoleh kekuasaan melalui kekerasan, juga tidak seharusnya mengakui pemulihan Imarah Islam di Afghanistan.Pilihan untuk mengakui Taliban atau meningkatkan pembicaraan diplomatik akan menentukan hubungan masa depan di Afghanistan dan Asia Tengah serta masa depan inisiatif seperti Pelabuhan Chabahar. Dalam jangka pendek, India dapat bergerak untuk meningkatkan hubungan dengan Iran dan Rusia, memberikan beberapa kelonggaran dalam mempertahankan pengaruh di kawasan itu tanpa secara langsung mendekati Taliban. Namun, India tidak memiliki kemewahan seperti yang dilakukan Barat dalam mempertahankan hubungan transaksional minimal dengan Taliban. Tidak ada komunikasi hanya akan memperluas pengaruh China dan Pakistan, dan memperburuk masalah keamanan regional. Dengan demikian, India mungkin dihadapkan pada pilihan yang tak terhindarkan untuk berhadapan langsung dengan sebuah rezim yang dapat melemahkan posisinya di Asia Tengah. Namun legitimasi yang diberikan pengakuan semacam itu kepada rezim Taliban bisa datang dengan serangkaian konsekuensi lain.[IT/AR]