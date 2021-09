AS Akan Berbagi Teknologi Kapal Selam Nuklir dengan Australia

Joe Biden (AFP).

Islam Times - Presiden Biden pada Rabu mengumumkan Amerika Serikat dan Inggris akan berbagi teknologi kapal selam nuklir yang sangat sensitif dengan Australia sebagai bentuk aliansi baru tampaknya akan memperkeruh hubungan dengan China dan merusak hubungan dengan Prancis.

Biden membuat pengumuman bersama Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, yang bergabung dengan presiden secara virtual, saat meluncurkan aliansi pertahanan tiga arah baru yang akan dikenal sebagai AUKUS. Inggris adalah satu-satunya negara lain yang berbagi teknologi propulsi kapal selam nuklir AS, sebuah perjanjian sejak beberapa dekade dan sebagian besar ditujukan untuk melawan Uni Soviet lama."Kita semua menyadari pentingnya memastikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dalam jangka panjang," kata Biden di Ruang Timur Gedung Putih seperti dilansir ABC News.Biden mengklaim masa depan masing-masing negara mereka dan bahkan dunia "bergantung pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bertahan dan berkembang di dunia beberapa dekade ke depan.”Ketiga negara akan bekerja selama 18 bulan ke depan untuk membahas rincian upaya kapal selam dan akan memberikan perhatian khusus pada tindakan pengamanan dan nonproliferasi.Kapal selam bertenaga nuklir lebih cepat, lebih mampu, lebih sulit untuk dideteksi dan berpotensi jauh lebih mematikan daripada kapal selam bertenaga konvensional.Amerika Serikat melayarkan kapal selam bertenaga nuklirnya di kawasan Indo-Pasifik, dan kapal-kapal itu serta kapal-kapal AS lainnya secara teratur terlibat dalam interaksi bak "kucing-dan-tikus" dengan kapal-kapal China, yang telah lama dikhawatirkan oleh para komandan AS dapat menyebabkan konflik tidak disengaja.Pejabat AS yang berbicara kepada wartawan sebelum pengumuman juga menghindari penyebutan langsung China dan menghindari pertanyaan tentang pesan apa yang dikirim AS kepada musuhnya dengan kemitraan baru."Saya hanya ingin menggarisbawahi dengan sangat jelas kemitraan ini tidak ditujukan atau tentang satu negara," kata seorang pejabat senior dengan syarat anonim. "Ini tentang memajukan kepentingan strategis kita, menegakkan tatanan berbasis aturan internasional dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik."Pengumuman itu mengejutkan di Australia, di mana laporan baru-baru ini mengatakan bahwa Prancis (bukan Amerika Serikat) akan memperdalam hubungan militer karena dengan membangun kapal selam diesel senilai $66 miliar untuk Australia.Hal ini diduga dapat merusak hubungan dengan Prancis. Seorang mantan duta besar Prancis untuk AS mengatakan di Twitter bahwa negara-negara itu telah "menusuk" Prancis dari belakang.Dalam sebuah pernyataan bersama, Menlu Prancis dan Menteri Angkatan Bersenjata mengatakan keputusan itu "disesalkan" dan "bertentangan dengan surat dan semangat kerja sama yang berlaku antara Prancis dan Australia.""Pilihan Amerika untuk mengecualikan sekutu dan mitra Eropa seperti Prancis dari kemitraan penataan dengan Australia, pada saat kita menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Indo-Pasifik, baik dalam hal nilai-nilai kita atau dalam hal penghormatan terhadap multilateralisme berdasarkan aturan hukum, menunjukkan kurangnya koherensi yang hanya bisa dicatat dan disesali Prancis," kata para menteri tersebut.Menanggapi pengumuman tersebut, seorang politisi Australia menyerukan penyelidikan atas perjanjian tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu menimbulkan pertanyaan seputar nonproliferasi nuklir.Beberapa ahli juga khawatir tentang bagaimana perjanjian itu akan berdampak pada lanskap tenaga nuklir global.James Acton, co-direktur Program Kebijakan Nuklir di Carnegie Endowment for International Peace mengatakan dia sangat prihatin tentang bagaimana Iran akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Apakah negara itu akan berusaha menghindari perlindungan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dengan mengatakan bahwa mereka menggunakan bahan nuklir untuk membangun kapal selam. Dan sebelum pengumuman AS, Acton mengatakan dia akan berharap China dan Rusia menentang keras setiap upaya oleh Iran untuk mengambil tindakan seperti itu, tetapi dia mengatakan kalkulus dapat berubah setelah Amerika Serikat berbagi teknologi propulsi nuklir dengan Australia."Saya yakin kerusakan pada rezim nonproliferasi nuklir akan sangat signifikan, dan saya sangat yakin itu akan lebih besar daripada manfaat pertahanan Australia yang memperoleh kapal selam bertenaga nuklir," katanya.Pemerintahan Biden mengatakan Amerika Serikat telah memberi tahu IAEA tentang pengumuman itu dan akan memperhatikan dengan cermat implikasi nonproliferasi dari upaya tersebut.Perjanjian tersebut juga menandai perluasan kerja sama militer AS dengan Australia. Negara ini telah lama menjadi sekutu militer dekat, tetapi sekarang lebih setara dengan Inggris Raya, sekutu militer terkemuka Amerika. Amerika Serikat dan Australia memiliki kemitraan militer dan diplomatik yang dikenal sebagai Ausmin, kependekan dari pertemuan tingkat menteri tahunan antara empat menteri pertahanan dan menteri luar negeri. Australia dan Inggris juga merupakan bagian dari kelompok intelijen terpilih yang dikenal sebagai Five Eyes.Matt Pottinger, mantan wakil keamanan nasional dalam pemerintahan Trump dan ketua program China di Foundation for the Defense of Democracies, memuji upaya baru tersebut."Ini menambah lebih banyak kekuatan untuk pencegahan kolektif kami dan itu membantu memberikan kepercayaan kepada negara-negara di kawasan itu untuk membela kedaulatan mereka dan melawan paksaan dari Beijing,' katanya.[IT/AR]