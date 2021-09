Ron Paul: Kompleks Industri Militer AS Membutuhkan China Sebagai Musuh 

IslamTimes- Pemerintah AS, dan pembuat perang di Deep State semuanya "harus memiliki monster itu. Monster terbesar saat ini, Hitler saat ini, adalah orang Cina," kata Paul saat mengomentari proyek nuklir multi-miliar baru-baru ini. kesepakatan kapal selam antara Australia dan AS. Kesepakatan itu telah membuat marah China.

Mantan kandidat presiden Amerika Dr. Ron Paul telah menunjukkan bahwa perang AS telah menargetkan China sebagai musuh utama Amerika Serikat.Pemerintah AS, dan pembuat perang di Deep State semuanya "harus memiliki monster itu. Monster terbesar saat ini, Hitler saat ini, adalah orang Cina," kata Paul saat mengomentari proyek nuklir multi-miliar baru-baru ini. kesepakatan kapal selam antara Australia dan AS. Kesepakatan itu telah membuat marah China.Mantan anggota Kongres Texas itu menjelaskan bahwa dengan menjelek-jelekkan China, pemerintah AS bertujuan untuk menyediakan musuh untuk digunakan sebagai alat politik."Mereka harus punya target. Kompleks industri militer harus punya target, dan militer harus punya alasan untuk ada. Itu harus digunakan sebagai alat politik," jelasnya.Paul mengatakan politisi AS di Washington bersaing di antara mereka sendiri mengenai siapa yang paling agresif melawan Beijing, banyak persaingan di Kongres tentang siapa yang paling hawkish terhadap mereka."Lebih lanjut dia menjelaskan, kebijakan AS terkait isu Laut China Selatan dan kemungkinan munculnya titik nyala potensial disebabkan oleh provokasi Washington yang mengikuti jalur yang sama.(IT/TGM)