'Keanggotaan Penuh SCO Menggagalkan Upaya AS Untuk Mengisolasi Iran'

Keanggotaan penuh Iran di Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) memberikan kesempatan bagi Republik Islam untuk menggagalkan upaya AS untuk mengisolasi negara itu, kata seorang akademisi, menambahkan bahwa itu juga akan mencegah Washington mempertahankan hegemoninya di Asia.“Iran adalah kekuatan paling penting di Eurasia dan kekayaan serta sekutunya sedang meningkat, jadi ini adalah tambahan yang sangat penting bagi organisasi. Di sisi lain, masa depan ekonomi global ada di Asia. Ini adalah pembangkit tenaga ekonomi; sekarang menjadi pusat gravitasi sehubungan dengan politik global, karena negara-negara Barat relatif menurun,” Mohammad Marandi, Profesor Studi Internasional di Universitas Teheran, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan program News Review Press TV pada hari Jumat.“Amerika Serikat terus-menerus berusaha mengisolasi Iran, merugikan Iran, meminggirkan Iran dan keanggotaan ini memberikan peluang bagi Iran untuk semakin melemahkan kemampuan AS dalam melakukannya,” tambahnya.Marandi melanjutkan dengan mengatakan bahwa keanggotaan strategis Iran di SCO bermanfaat bagi organisasi dan Iran, menambahkan bahwa itu datang pada saat situasi di Afghanistan semakin penting bagi semua kekuatan besar Asia.Marandi mengkritik AS karena mendestabilisasi Afghanistan di tempat pertama dengan dalih memerangi terorisme, mengatakan sekarang bahwa pasukan Amerika telah dipaksa untuk meninggalkan negara itu, “mereka memiliki insentif yang kuat untuk tidak membiarkan Afghanistan menjadi sumber integrasi dan pembangunan Asia. , tetapi lebih menjadi duri bagi lawan politiknya.”(IT/TGM)