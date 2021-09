Senator AS: Hizbullah Sajikan Narasi Efektif tentang Blokade Sumber Daya Bahan Bakar AS ke Lebanon

Christ Murphy, the US Senator.png

IslamTimes - Senator AS Christ Murphy mengatakan bahwa Hizbullah mengedarkan narasi yang sangat efektif tentang blokade AS terhadap sumber daya bahan bakar dan energi ke Lebanon, menambahkan bahwa narasi Partai itu meresap.

Dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri pada 15 September, Murphy menilai Amerika Serikat harus bergerak cepat dan kreatif untuk mengatasi krisis bahan bakar di Lebanon.Pada tanggal 4 September, Murphy memimpin delegasi AS ke Lebanon, meremehkan krisis minyak yang disebabkan oleh pengepungan Amerika yang diberlakukan di negara itu.Dalam konteks ini, Senator Richard Blumenthal menggambarkan Hizbullah sebagai kanker yang harus diberantas.Menanggapi pertanyaan wartawan tentang kapal minyak Iran, delegasi tersebut menuduh bahwa “Libanon tidak perlu bergantung pada bahan bakar Iran, dan AS secara aktif bekerja untuk menyelesaikan krisis bahan bakar di Libanon.”Hizbullah telah memutuskan untuk mematahkan pengepungan AS di Lebanon dan mengimpor bahan bakar minyak Iran.Kapal diesel pertama tiba dari Iran di pelabuhan Banyas Suriah pada Minggu lalu dan kargonya diangkut dengan truk ke Lebanon pada Kamis (16/9).[IT/r]