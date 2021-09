Sanders: Pembunuhan Warga Sipil Afghanistan Dalam Serangan Pesawat Tak Berawak AS 'Tidak Dapat Diterima'

IslamTimes- "Saya tentu berharap mereka memahami apa yang terjadi dan memastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan ini bukan hanya tragedi manusia, ini mencerminkan kita di depan seluruh dunia. Itu tidak dapat diterima," kata Sanders tentang pemerintahan Biden saat berbicara dengan CBS News di Minggu.

Senator Independen Bernie Sanders mengecam serangan pesawat tak berawak militer AS di Afghanistan yang menewaskan 10 warga sipil Afghanistan, termasuk tujuh anak-anak. Dia mengatakan serangan mematikan itu "tidak dapat diterima.""Saya tentu berharap mereka memahami apa yang terjadi dan memastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan ini bukan hanya tragedi manusia, ini mencerminkan kita di depan seluruh dunia. Itu tidak dapat diterima," kata Sanders tentang pemerintahan Biden saat berbicara dengan CBS News di Minggu.Militer AS pada hari Jumat mengakui membunuh 10 warga sipil Afghanistan dalam serangan pesawat tak berawak bulan lalu. Washington sebelumnya mengklaim bahwa mereka yang membunuh adalah teroris.Pentagon telah mempertahankan serangan 29 Agustus yang menargetkan teroris Daesh-K yang merupakan ancaman nyata bagi pasukan Amerika di bandara Kabul, dengan Ketua Kepala Gabungan AS Jenderal Mark Milley menyebutnya sebagai "serangan yang benar."Tetapi pada hari Jumat, Jenderal Frank McKenzie, jenderal tertinggi Komando Pusat AS, mengumumkan di Pentagon bahwa penyelidikan militer telah menemukan bahwa itu menewaskan 10 warga sipil dan pengemudi dan bahwa kendaraan yang ditargetkan bukanlah ancaman yang terkait dengan Daesh-K, sebuah organisasi bayangan. kelompok teroris yang muncul setelah ledakan bom bulan lalu di bandara Kabul. Serangan itu menewaskan puluhan warga Afghanistan dan lebih dari selusin warga Amerika.McKenzie mengatakan kepada wartawan bahwa serangan pesawat tak berawak militer AS adalah "kesalahan" dan menawarkan permintaan maaf.(IT/TGM)