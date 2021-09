Laporan: Menteri Pertahanan Prancis MEMBATALKAN Pertemuan dengan Mitra Inggris di tengah Kemarahan atas Kesepakatan AUKUS

Florence Parly, French Defence Minister elbows her British counterpart Ben Wallace.jpg

IslamTimes – Pertemuan menteri pertahanan Inggris dan Prancis yang akan datang dilaporkan telah dibatalkan, karena Paris terus mengomel atas kesepakatan kapal selam nuklir Washington dengan Australia, sementara merendahkan London sebagai "roda ketiga."

Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, dan rekannya dari Prancis, Florence Parly, dijadwalkan untuk berpidato di konferensi think tank Dewan Prancis-British di London minggu ini, tetapi acara itu "ditunda di kemudian hari," menurut rekan LSM tersebut dan mantan penasihat keamanan nasional Inggris, Peter Ricketts.Dengan pertemuan puncak pertahanan dua hari yang sekarang dibatalkan, seluruh perjalanan Parly ke London menjadi “berlebihan,” lapor Guardian.Namun, menurut dua sumber Reuters, Parly “secara pribadi” membuat keputusan untuk membatalkan pertemuan bilateralnya dengan Wallace.Kementerian pertahanan Prancis dan Inggris belum secara resmi mengkonfirmasi berita tersebut.Menurut pakta tersebut, yang diumumkan oleh para pemimpin AS, Inggris, dan Australia pada hari Rabu (15/9), kedua pihak akan bekerja sama untuk memberikan Canberra armada kapal selam bertenaga nuklir mutakhir, yang dipersenjatai dengan senjata konvensional.Kesepakatan baru menyebabkan Australia meninggalkan kontrak sebelumnya senilai $66 miliar dengan Prancis untuk kapal selam diesel-listrik, menyebabkan kemarahan di Paris, yang menyebutnya sebagai "tikaman dari belakang."Menanggapi “pengkhianatan” ini, Paris segera memanggil duta besarnya untuk Canberra dan Washington untuk berkonsultasi – tetapi sejauh ini London hanya mendapat teguran lisan.Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian mengatakan tidak perlu memanggil kembali utusan itu, karena "oportunistik" London tetap bertindak sebagai "roda ketiga", sementara Washington jelas menarik tali.Sementara itu, Presiden Prancis Emannuel Macron dan Presiden AS Joe Biden bahkan belum berbicara tentang kesepakatan dan ketegangan berikutnya, dengan kontak telepon mereka diperkirakan akan berlangsung sekitar minggu ini.Masa depan NATO mungkin dipertaruhkan, kata Le Drian sebelumnya, karena blok tersebut harus memperhitungkan dan terlibat dalam krisis antara sekutu.[IT/r]