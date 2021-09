AS Memindahkan Lebih Banyak Teroris ISIL ke Pangkalan Al-Shadadi

US-led forces in Syria's Deir Ezzor.jpeg

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS telah memindahkan sejumlah teroris Takfiri ISIL yang ditahan di penjara milisi QSD di Qamishli ke pangkalannya di Al-Shadadi, selatan Hasaka, kantor berita SANA melaporkan.

Sumber-sumber swasta melaporkan langkah tersebut, menggambarkannya “sebagai bagian dari kebijakan AS untuk mengeksploitasi teroris organisasi dan menggunakannya untuk melakukan tindakan teroris yang sesuai dengan skemanya di wilayah tersebut.”Sumber-sumber swasta mengatakan kepada SANA bahwa dua helikopter AS yang ditujukan untuk mengangkut tentara mendarat di pangkalan pendudukan AS di kota Al-Shadadi, pedesaan selatan Hasaka.Helikopter itu membawa 60 teroris organisasi teroris Daesh, yang dibawa dari apa yang disebut penjara Nafker di kota Qamishli setelah mendapatkan vaksin anti-coronavirus, badan tersebut menambahkan, merujuk pada akronim Arab ISIL.Sumber tersebut menambahkan bahwa sebagian besar teroris yang dipindahkan berasal dari warga negara Irak, Saudi dan Tunisia, di antaranya, pemimpin yang disebut “polisi” di Deir Ezzor, pemimpin “sektor pendidikan” dan “pejabat penjara” dalam organisasi tersebut.[IT/r]