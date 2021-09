Biden Mengulangi Klaim Tentang Keinginan AS Untuk Kembali Ke JCPOA

IslamTimes- "Saya menyerukan kepada semua negara untuk menerima Protokol Tambahan sebagai standar global di bidang Non-Proliferasi Senjata Nuklir", kata Presiden AS Joe Biden dalam pesan yang dibacakan oleh perwakilan AS pada Konferensi Umum sesi ke-65 Badan Energi Atom Internasional. pada hari Senin.

Berbicara di Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dalam sebuah pesan, Presiden AS menegaskan kembali keinginan Washington untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran."Saya menyerukan kepada semua negara untuk menerima Protokol Tambahan sebagai standar global di bidang Non-Proliferasi Senjata Nuklir", kata Presiden AS Joe Biden dalam pesan yang dibacakan oleh perwakilan AS pada Konferensi Umum sesi ke-65 Badan Energi Atom Internasional. pada hari Senin.Dalam hal ini, Amerika Serikat mencari pengembalian timbal balik ke kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA dan perlucutan senjata lengkap di Semenanjung Korea, tambahnya.Dia meminta semua negara yang berpartisipasi dalam KTT untuk menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir di KTT yang akan datang.Sementara AS baru-baru ini menandatangani pakta keamanan baru dengan Inggris dan Australia dan banyak ahli percaya bahwa AS telah mempertanyakan Non-Proliferasi Nuclear Weapons Treaty.Pemerintahan Biden melanjutkan kampanye tekanan maksimum era Trump terhadap Iran yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 selama sembilan bulan terakhir sejak menjabat.(IT/TGM)