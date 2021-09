Laporan: Poros Perlawanan Membunuh Komandan AS dan Israel dalam Pembalasan atas Pembunuhan Soleimani

Qassem Suleimani, former IRGC’s Quds Force Chief

IslamTimes - Poros Perlawanan melakukan serangan terhadap dua perwira Amerika dan Zionis Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan terkemuka Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, outlet berita The Cradle melaporkan pada hari Senin (21/9).

Jenderal Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), bersama dengan al-Muhandis, wakil komandan Hashd al-Shaabi Irak, tewas dalam serangan pesawat nir awak yang ditargetkan AS di Bandara Internasional Baghdad pada Januari 2020.Dua perwira tinggi Amerika dan Zionis Israel tewas di musim panas dalam operasi militer di Erbil, Irak utara, menurut sumber keamanan senior dalam aliansi Timur Tengah, yang dikutip dalam laporan itu.“Sebuah operasi di Erbil menewaskan dua komandan tinggi Amerika dan Zionis Israel: Letnan Kolonel James C. Willis, 55, dari Albuquerque dan dari Unit Kuda Merah, adalah seorang komandan Amerika yang tewas dalam operasi di Erbil, meskipun menurut untuk laporan Pentagon dia meninggal dalam insiden non-tempur di pangkalan Al-Udeid Qatar," kata sumber yang dirahasiakan itu seperti dikutip."Orang ini terlibat dalam operasi pembunuhan Soleimani dan Abu Mahdi. Juga [Israel] Kolonel Sharon Asman dari Nahal Brigade, dikatakan meninggal karena gagal jantung, adalah orang lain yang terbunuh di Erbil.”Willis tewas dalam peristiwa non-tempur di pangkalan Al-Udeid Qatar, menurut pernyataan Pentagon pada akhir Juni, yang tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang penyebab kematiannya.Dia adalah komandan Skuadron Kuda Merah ke-210, sebuah unit beranggotakan 130 orang yang "menyediakan teknik sipil dengan kemampuan respons cepat untuk melakukan operasi di lingkungan terpencil yang memiliki ancaman tinggi," menurut Stars and Stripes, sebuah surat kabar resmi militer.Asman, pada gilirannya, meninggal pada 1 Juli “setelah pingsan selama pelatihan kebugaran di sebuah pangkalan militer di Israel tengah,” menurut laporan media Zionis Israel.Selama 25 tahun karirnya, dia melihat dinas militer aktif di Lebanon dan Gaza, di antara tempat-tempat lain.Menurut laporan The Cradle, pada tahun 2021, setidaknya dua serangan terpisah di Irak menargetkan layanan spionase Zionis Israel Mossad, dan tidak diketahui siapa yang melakukan serangan tersebut.Setelah dugaan upaya sabotase Zionis Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz Iran awal tahun ini, serangan terhadap kapal kedua belah pihak di perairan daerah, dan pembunuhan ilmuwan nuklir senior Iran Mohsen Fakhrizadeh November lalu, insiden pembalasan pertama terjadi pada pertengahan April.Waktu penyerangan yang konon membunuh Willis dan Asman itu tidak diungkapkan sumber The Cradle."Mulai sekarang," kata sumber itu, berbicara tentang konflik Zionis Israel-Iran di laut, "sebuah kapal akan diserang setelah tindakan apa pun dari rezim [Israel] terhadap kepentingan Iran."Iran telah mengutuk pembunuhan Soleimani dan al-Muhandis sebagai "terorisme negara" dan berjanji untuk menghilangkan kehadiran Amerika di kawasan itu sebagai tindakan balas dendam terakhir, sambil menekan Irak untuk memaksa pasukan AS keluar dari wilayahnya.Pada bulan April, mantan Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Amir Hatami, mengklaim bahwa pasukan perlawanan telah menjadi kekuatan yang signifikan di kawasan itu, dengan tujuan untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel di tempat pertama."Hari ini, front perlawanan yang terdiri dari Iran, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, ... melawan Amerika Serikat dan rezim Zionis tidak hanya tak terkalahkan dan pasif tetapi mereka dianggap sebagai pemenang medan perang," katanya, menurut sebuah Laporan Berita Farsi.Iran, Suriah, milisi Pasukan Mobilisasi Populer Irak, dan organisasi politik dan militan Lebanon Hizbullah terdiri dari "Poros Perlawanan," juga dikenal sebagai "Front Perlawanan."Pasukan ini juga telah beroperasi bersama untuk melawan teroris di wilayah tersebut, termasuk Daesh (ISIS/IS).[IT/r]