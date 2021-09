Raisi Iran Memberitahu PBB: 'Sistem Hegemonik AS' Telah 'Gagal Menyesatkan'

Ebrahim Raisi - 'US Hegemonic System' Has 'Failed Miserably'.jpg

IslamTimes - Berbicara pada hari pembukaan Majelis Umum PBB di New York, City pada hari Selasa (21/9), Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam upaya AS untuk menguasai dunia.

Raisi menunjuk pada dua contoh insiden mengejutkan baru-baru ini di dalam dan di luar Amerika Serikat: pemberontakan 6 Januari di US Capitol, di mana pendukung Presiden AS saat itu Donald Trump menyerbu badan legislatif nasional dalam upaya untuk memblokir sertifikasi hasil pemilu baru-baru ini, dan adegan bulan lalu orang Afghanistan jatuh dari sisi pesawat AS saat pasukan AS mundur dari Afghanistan."Satu pesan yang jelas dikirim ke dunia: sistem hegemoni Amerika Serikat tidak memiliki kredibilitas, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Raisi, menambahkan bahwa "tidak hanya hegemoni dan gagasan hegemoni, tetapi juga proyek memaksakan Identitas kebarat-baratan, telah gagal total."Raisi mengatakan hasil dari usaha hegemoni AS adalah "pertumpahan darah dan ketidakstabilan, dan akhirnya kalah dan melarikan diri," mencatat AS telah gagal dalam upayanya untuk menaklukkan negara-negara di Asia barat daya dan tengah.Dia juga menyebut pembayar pajak AS yang membayar tagihan perang AS sebagai korban dari kebijakan ini."Dunia tidak peduli dengan 'America First' atau 'America is Back,'" kata pemimpin Iran yang baru-baru ini dilantik, merujuk masing-masing pada slogan kepresidenan Trump, yang meninggalkan kantor pada Januari, dan Presiden AS Joe Biden, yang menggantikan dia.Presiden Iran menyerang "standar ganda" kebijakan luar negeri AS, dengan mengatakan AS telah membantu menciptakan kelompok teroris di beberapa tempat - memberikan contoh Daesh (ISIS/IS) di Suriah, sementara memerangi terorisme di tempat lain.Dia juga mencatat kebangkitan kelompok teroris domestik di Amerika Serikat dan mengutuk kebijakan AS yang mendukung perang Saudi di Yaman dan perang Israel dan blokade Gaza.Raisi juga mengatakan bahwa sanksi ekonomi "tekanan maksimum" AS terhadap Iran, yang diberlakukan Washington selama pandemi COVID-19, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.Dia menyebutnya "tirani maksimum" dan mengutuk penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir 2015 pada 2018, yang mendahului kembalinya sanksi.Namun, dia mengatakan dia percaya pada pembicaraan di Wina yang dimulai awal tahun ini setelah Biden menjabat, di mana kedua negara bertujuan untuk merundingkan kembalinya kesepakatan nuklir.Presiden Iran melakukan perjalanan ke New York untuk pertemuan tahunan UNGA setelah menghadiri pertemuan puncak di Dushanbe, Tajikistan, dari Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).Iran baru-baru ini mengakui pakta diplomatik, militer dan perdagangan regional, yang mencakup sejumlah negara Eurasia termasuk Pakistan, China, Rusia, dan Kirgistan.Berbicara di Dushanbe pada hari Sabtu (18/9), Raisi menyentuh banyak tema yang sama, merayakan penurunan unilateralisme dan hegemoni. “SCO bisa menjadi motor penggerak multilateralisme global,” katanya.Tehran menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama ekonomi baru pada pertemuan itu, termasuk delapan dengan Tajikistan.[IT/r]