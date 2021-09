Amir Abdollahian Bertemu Borrell, Kecam Kebijakan AS yang Tidak Konstruktif tentang JCPOA

Hossein Amir Abdollahian, Iranian FM and EU Foreign Policy Chief Josep Borrell in a meeting in New York.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengecam perilaku AS, dengan mengatakan sejauh ini kebijakannya tidak konstruktif terkait dengan Republik Islam dan JCPOA.

Dalam pembicaraan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell di New York, Amir Abdollahian mengatakan pemerintahan Presiden Iran Ebrahim Raisi mencari hasil praktis dalam negosiasi.“Kriteria kami adalah tindakan pihak lain, bukan komentar mereka. Pemerintahan baru sedang meninjau negosiasi sebelumnya. Kami tidak membuang waktu, kami juga tidak menerima perilaku AS yang tidak konstruktif,” kata diplomat top Iran itu kepada Borrell di sela-sela Sidang Umum PBB (UNGA) ke-76.“Sayangnya, perilaku dan kebijakan pemerintahan Biden dalam kaitannya dengan Iran dan JCPOA sejauh ini tidak konstruktif. Meskipun Biden secara verbal mengkritik kebijakan Trump, dalam praktiknya dia telah menerapkan kebijakan yang sama terhadap Iran,” tambahnya.Menghargai upaya Borrell untuk mengikuti proses negosiasi, Amir Abdollahian mengatakan, “Jika Amerika berpikir mereka menyimpulkan dengan menekan Iran, mereka sepenuhnya salah. Alih-alih menekan Amerika Serikat, yang telah melanggar JCPOAl, untuk kembali ke komitmennya, tiga negara Eropa telah berulang kali meminta Iran untuk mempercepat negosiasi.”Dia menekankan bahwa “semua pihak harus tahu bahwa JCPOA harus memiliki hasil nyata bagi Iran, dan dalam praktiknya, kami akan merasakan pencabutan sanksi ilegal. Jika orang lain kembali ke komitmen mereka, kami juga siap untuk menghentikan tindakan kompensasi kami.” Josep Borrell, pada bagiannya, mengatakan bahwa keberhasilan JCPOA sangat penting “tidak hanya untuk Iran dan P4 +1 tetapi juga untuk kawasan dan dunia.”Dia mencatat bahwa Uni Eropa selalu kritis terhadap “kebijakan dan tindakan destruktif mantan presiden AS Donald Trump dalam menarik diri dari JCPOA.”“Tetapi keputusan pemerintahan AS yang baru telah menciptakan babak baru dalam mempertahankan dan menghidupkan kembali kesepakatan itu,” kata Borrell“Tanggung jawab AS untuk menciptakan situasi saat ini jelas, tetapi pada saat yang sama, semua pihak harus membantu kami mencapai hasil yang saling memuaskan. Langkah pertama ke arah ini adalah menentukan waktu pertemuan Wina,” tambahnya.[IT/r]