Dua Konvoi Logistik Militer AS Ditargetkan di Irak

US military logistics convoys were attacked in Iraq’s Babil and Baghdad provinces.png

IslamTimes - Dua konvoi logistik militer AS diserang di provinsi Babil dan Baghdad di Irak.

Sumber berita melaporkan Rabu (22/9) pagi bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di provinsi Babil.Sebuah kelompok bernama 'Ashab al-Kahfi' (Para Sahabat Gua) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Konvoi logistik militer AS lainnya juga menjadi sasaran di distrik al-Yusufiya Baghdad. 'Ashab al-Kahfi' juga mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Kelompok tersebut telah berulang kali mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi AS.Serangan serupa terhadap pasukan AS di Irak telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.[IT/r]