Lebanon Hadapi Rencana Pengeboran Minyak 'Israel'

IslamTimes - Pejabat senior Lebanon bertemu Selasa (21/9) untuk mempelajari langkah-langkah untuk menghadapi rencana entitas Zionis untuk mengeksplorasi minyak dan gas di daerah yang disengketakan antara Lebanon dan perbatasan laut Palestina yang diduduki Zionis Israel.

Sehari setelah pemerintahan barunya memperoleh mosi percaya dari Parlemen, Perdana Menteri Najib Mikati bertemu dengan Presiden Michel Aoun untuk membahas perkembangan yang timbul dari keputusan rezim Zionis untuk memberikan kelompok layanan ladang minyak AS Halliburton kontrak pengeboran minyak dan gas lepas pantai di daerah yang disengketakan di perbatasan laut Lebanon-Palestina.Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Abdullah Bou Habib.Dia dikhususkan untuk memeriksa dampak dari tindakan pendudukan Zionis 'Israel' dan langkah-langkah yang akan diambil Lebanon berdasarkan surat yang telah dikirimnya ke PBB dalam hal ini, kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor media kepresidenan.Mikati berjanji untuk mendorong solusi sengketa maritim dengan entitas Zionis sehingga Lebanon dapat mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak dari perairan teritorialnya untuk menyelamatkan ekonomi negara yang sedang parah."Mengenai perbatasan laut [dengan wilayah Palestina yang diduduki Zionis 'Israel'], saya akan melakukan yang terbaik untuk menghidupkan kembali pembicaraan tentang demarkasi perbatasan laut dengan cara yang ilmiah dan benar," kata Mikati dalam pidato Senin (20/9) malam sesaat sebelum Parlemen memilih untuk memberikan kepercayaan kepada Kabinet barunya yang terdiri dari 24 spesialis, memberi para menteri dorongan untuk turun bekerja mengatasi serangkaian masalah mendesak yang dihadapi negara itu.“Ada proses ilmiah yang akan dipelajari secara benar. Tetapi keputusan tentang masalah ini tidak di tangan Lebanon sendiri. Namun, saya akan melakukan upaya untuk mencapai solusi. Dengan cara ini, kami akan memiliki akses untuk mengeksplorasi di perairan teritorial dan kami akan mulai mengekstraksi gas, [sebuah langkah] yang akan merevitalisasi seluruh perekonomian,” tambah Mikati.Pekan lalu, Mikati meminta Bou Habib untuk meminta klarifikasi dari masyarakat internasional setelah rezim pendudukan Tel Aviv menugaskan Halliburton untuk kontrak pengeboran lepas pantai di Mediterania.Menteri Luar Negeri Lebanon telah menghubungi perwakilan permanen PBB di Lebanon, Amal Mdallali, Kedutaan Besar AS di Beirut, dan negara-negara lain yang mendukung pembicaraan maritim untuk memastikan kontrak Halliburton tidak melibatkan pekerjaan di wilayah yang disengketakan, sebuah pernyataan oleh kementerian luar negeri mengatakan.Kontrak Halliburton diberikan setelah kampanye pengeboran sumur lepas pantai sebelumnya di lepas pantai yang diduduki Zionis 'Israel'.Perundingan maritim Lebanon-Zionis ‘Israel’ yang dimediasi AS secara tidak langsung telah terhenti sejak Mei setelah Beirut menolak prasyarat oleh mediator AS dalam negosiasi.Aoun mengatakan delegasi Lebanon hanya boleh bernegosiasi jika tidak ada prasyarat, seperti yang disepakati sebelumnya.Sebuah pernyataan dari kantor presiden pada bulan Mei mengatakan, mediator Duta Besar AS John Desrocher telah meminta delegasi Lebanon untuk tetap pada demarkasi yang diterima sebelumnya.Lebanon, yang memulai pengeboran lepas pantai awal tahun ini dan berharap untuk memulai pengeboran gas di wilayah yang disengketakan dalam beberapa bulan mendatang, telah membagi wilayah perairannya menjadi 10 blok, tiga di antaranya berada di wilayah yang disengketakan dengan pendudukan Zionis 'Israel'.Mikati meluncurkan Kabinet barunya yang terdiri dari 24 spesialis pada 10 September, mengakhiri 13 bulan kebuntuan politik yang memperburuk depresi ekonomi negara itu.[IT/r]