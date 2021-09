Warga Palestina Akan Panen Zaitun Tapi Mereka Khawatirkan Pemukim, Ini Alasannya

Palestinians harvest olives, but they're wary of settlers.jpg

IslamTimes - Mohammed al-Khatib telah membuat inisiatif yang bertujuan untuk melindungi petani Palestina saat mereka memetik buah zaitun. Rombongan yang terdiri dari warga lokal dan asing ini juga memastikan pohon mereka tidak terbakar atau tumbang.

Pohon zaitun selalu menjadi bagian integral dari mata pencaharian orang Palestina.Menghasilkan pendapatan diperkirakan $800-900 juta per tahun, mereka membuat sekitar 20 sampai 25 persen dari total ekonomi, mempekerjakan puluhan ribu orang.Musim panen mereka biasanya berlangsung dari Agustus hingga November dan Mohammed al-Khatib, seorang aktivis Palestina yang secara sukarela mengumpulkan buah zaitun bersama dengan petani setempat, mengatakan bahwa proses pengumpulan itu terus menimbulkan ancaman bagi warga Palestina.“Setiap tahun, pemukim Yahudi mencabut pohon zaitun milik Palestina. Saya pikir mereka melakukannya untuk mengusir kami dari tanah kami sehingga mereka dapat membangun pemukiman lain di sini. Ini adalah ideologi yang bertujuan untuk mengakhiri keberadaan kami di Tepi Barat. ".Keluhan ini bukanlah hal baru.Di masa lalu, LSM Palestina telah berulang kali mengatakan bahwa pemukim Yahudi menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pertanian dan panen mereka.Tahun lalu, sebuah laporan menunjukkan bahwa lebih dari 8.400 pohon zaitun dihancurkan oleh aktivitas pemukim, yang menyebabkan kerusakan senilai $47 juta. Antara 2010 dan 2020, kaum radikal Yahudi mencabut, membakar, atau meracuni lebih dari 100.000 pohon secara kimiawi.Inilah sebabnya mengapa al-Khatib memutuskan dia tidak bisa duduk diam, mendirikan Faz3a, sebuah inisiatif yang menyatukan 100 individu, penduduk lokal dan asing, dan yang berusaha untuk melindungi petani selama proses panen zaitun mereka."Saya datang dengan ide setelah saya menyadari bahwa petani kami terkena serangan itu, sedangkan pasukan Otoritas Palestina tidak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi mereka".Situasi di Tepi Barat sangat kompleks. Banyak pohon zaitun tumbuh di Area C yang di bawah Persetujuan Oslo II tahun 1995 berada di bawah kendali penuh Zionis Israel.Saat ini, daerah tersebut adalah rumah bagi sekitar 400.000 pemukim Yahudi, yang percaya bahwa itu adalah tanah mereka dan yang sangat dilindungi oleh pasukan keamanan Zionis Israel.Daerah ini juga menampung 300.000 warga Palestina, yang tinggal di sini di beberapa pemukiman dan pos terdepan.Mereka percaya bahwa tanah itu adalah milik mereka, terutama karena perjanjian 1995 menetapkan bahwa Area C pada akhirnya akan diberikan kepada mereka ketika mereka mendirikan negara merdeka mereka sendiri.Warga Palestina itu memiliki sedikit perlindungan karena PA tidak diizinkan masuk.Di sisi lain, IDF, yang menguasai daerah itu, telah berulang kali menutup mata terhadap aktivitas ilegal para pemukim Yahudi di sana."Sangat sering, petani kita tidak punya siapa-siapa untuk berpaling, dan beberapa radikal Yahudi menggunakannya untuk menakut-nakuti orang Palestina", kata aktivis itu."Itulah mengapa yang kami lakukan adalah membagi relawan kami menjadi dua kelompok. Salah satunya melindungi petani dari serangan pemukim Yahudi. Yang lain - membantu orang Palestina mengumpulkan buah zaitun mereka", tambahnya.Ada juga relawan yang berpatroli di ladang dan memastikan pohon milik warga Palestina tidak diracun atau dibakar.Al-Khatib mengatakan bahwa kelompoknya tidak bersenjata dan tujuannya bukan untuk berbenturan dengan Israel melainkan untuk melindungi petani, "yang satu-satunya keinginannya adalah mencari nafkah".Namun demikian, bentrokan memang terjadi tetapi tidak satupun dari mereka, kata aktivis, yang mengakibatkan pertumpahan darah.“Sekarang situasinya menjadi lebih akut karena jumlah pemukim Yahudi yang menyerang kami telah meningkat, tetapi ini tidak akan membuat saya putus asa. Tidak ketika kami menerima begitu banyak umpan balik positif dari para petani, dan begitu banyak permintaan dari warga Palestina biasa, yang ingin bergabung dengan inisiatif kami".[IT/r]