Guterres Bertemu Amir Abdollahian, Iran Mitra Dekat PBB di Afghanistan

UN Secretary-General Antonio Guterres meets Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian in New York.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian bahwa Republik Islam telah menjadi mitra dekat PBB di Afghanistan.

Dalam pertemuan dengan diplomat top Iran di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Kamis (23/9), Guterres mengatakan misi PBB di Afghanistan menjadi jauh lebih serius menyusul perkembangan terakhir di negara itu.Dia memuji kerja sama yang baik antara Republik Islam dan PBB dan mengatakan PBB menyambut baik kolaborasi yang lebih luas dengan Iran.Memuji sikap Iran mengenai perkembangan terakhir di Afghanistan, Guterres mengatakan dia percaya bahwa pemerintah yang inklusif harus dibentuk di Afghanistan sehingga berbagai kelompok, etnis dan gender dapat memainkan peran di masa depan negara mereka.Guterres juga merujuk pada sikap 'berprinsip' PBB dalam menolak penarikan AS dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, dengan mengatakan dia selalu mendukung kesepakatan nuklir 2015, yang dibatalkan oleh AS pada 2018 dalam mengejar sanksi sepihak terhadap Tehran.Sementara itu, menteri luar negeri Iran meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dengan suara bulat menentang penggunaan terorisme oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang berbeda untuk motif politik.“AS menggunakan sanksi terhadap negara-negara lain. AS menggunakan terorisme terhadap negara lain untuk tujuan politiknya sendiri—terutama pembunuhan pengecut Jenderal Suleimani,” Amir Abdollahian menyesalkan, merujuk pada mantan Kepala Pasukan Quds IRGC Jenderal Qassem Suleimani yang menjadi martir dalam serangan AS di dekat Bandara Baghdad.Diplomat Iran menggarisbawahi bahwa suara terpadu dari PBB terhadap perilaku angkuh seperti itu diperlukan, menambahkan,“Tentu saja, Iran sedang mengejar (kasus) secara nasional dan internasional untuk mengadili para pelaku pembunuhan Jenderal Suleimani dan rekan-rekannya. ”Amir Abdollahian lebih lanjut mencatat bahwa Iran mendukung inisiatif PBB dan menyambut sikap netral dan adilnya.Dia mengatakan kebutuhan PBB untuk memainkan peran yang serius dan konstruktif di kawasan ini dirasakan lebih dari sebelumnya, terutama di Palestina, Suriah, Yaman dan Afghanistan.Sambil mengkritik kelambanan PBB dalam menghadapi kekejaman rezim Israel terhadap rakyat Palestina, Menlu Iran menyatakan harapan bahwa tren seperti itu akan berubah selama masa jabatan Guterres.Mengenai situasi di Suriah, Amir Abdollahian menunjukkan bahwa bagian dari tanah Suriah telah diduduki oleh pasukan asing, Press TV melaporkan.Dia akhirnya dengan menekankan bahwa pengepungan Saudi yang tidak manusiawi terhadap Yaman harus diakhiri.[IT/r]