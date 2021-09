Komandan IRGC : 'Tentara Buatan AS' Gagal Mengatasi Teroris di Afghanista dan Irak

General Gholam Ali Rashid, commander of the Khatam ol-Anbia Headquarters.jpg

​​​​​​​IslamTimes - Jenderal Gholam Ali Rashid, komandan Markas Besar Khatam ol-Anbia dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), berpendapat bahwa tentara yang dilatih oleh militer AS di Irak dan Afghanistan gagal untuk berhasil memerangi teroris di negara-negara tersebut.

Musim panas ini, serangan cepat Taliban terhadap pasukan pemerintah Afghanistan, yang terjadi di tengah keluarnya pasukan AS dan NATO dari negara itu, mengakibatkan kelompok militan merebut kekuasaan di negara itu dan mendeklarasikan Imarah Islam Afghanistan."Hari ini, kita melihat bahwa tidak ada yang bisa melawan [membela negaranya] dengan [berpegang pada] pemikiran dan metode Amerika ketika tentara buatan tangan AS runtuh di Irak melawan ISIL [Daesh/ISIS/IS] dan di Afghanistan melawan Taliban", Jenderal Rashid mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu. (25/9)Pernyataan itu muncul hampir sebulan setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken meyakinkan Presiden Irak Barham Salih bahwa misi tempur AS melawan Daesh di negara itu belum berakhir, dan bahwa itu "beralih ke fase baru berdasarkan peningkatan kemampuan Pasukan Keamanan Irak. ".Saat ini diperkirakan ada 2.500 tentara AS di Irak membantu pasukan lokal untuk melawan teroris Daesh, dengan Presiden Joe Biden mengatakan pada bulan Juli bahwa misi Amerika di Irak akan berakhir pada akhir tahun ini. Menurutnya, setelah 31 Desember 2021, AS diperkirakan akan beralih melatih dan membantu pasukan Irak untuk mengatasi gerakan teroris. [IT/r]