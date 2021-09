Taliban Peringatkan Pasukannya Terhadap Selfie, Tamasya dan Pakaian Bergaya

Young Taliban fighter.jpg

IslamTimes - Menteri pertahanan baru Afghanistan baru-baru ini mengkritik prajurit muda Taliban karena mengambil foto narsis, mengenakan pakaian bergaya, dan jalan-jalan di Kabul—mengirim peringatan bahwa kegiatan semacam itu "merusak" status kelompok Islam itu.

Menteri Pertahanan Mawlawi Mohammad Yaqoob menegur tentara dalam pidatonya pada hari Kamis (23/9) ketika foto-foto beredar dari para pemuda Taliban—banyak dari mereka tidak pernah tinggal di daerah perkotaan—menikmati pemandangan dan atraksi kota-kota Afghanistan.Menteri pertahanan Taliban memperingatkan para pejuang muda Taliban untuk berhenti "merusak" status kelompok itu dengan mengambil foto narsis dan jalan-jalan di Afghanistan. Di sini, tentara muda Taliban tertangkap sedang mengambil foto di dalam rumah panglima perang Afghanistan Abdul Rashid Dostum pada 11 September."Tetap pada tugas yang telah diberikan kepada Anda," Mawlawi Mohammad Yaqub memperingatkan tentara, menurut The Wall St. Journal. "Anda merusak status kita, yang telah diciptakan dengan darah para martir kita."Mawlawi Yaqub juga mengkritik tentara Taliban karena mengambil foto narsis dengan anggota senior kelompok itu, mencatat bahwa ketika gambar itu muncul di media sosial, mereka dapat membahayakan keamanan Taliban.Menteri pertahanan menambahkan bahwa pejuang Taliban harus memperbaiki penampilan mereka dan memastikan bahwa janggut, rambut, dan pakaian mereka sesuai dengan aturan Islam.Di provinsi Helmand Afghanistan, Taliban telah melarang penata rambut mencukur atau memotong janggut, menyatakan bahwa itu melanggar interpretasi hukum Islam, BBC melaporkan.Namun, foto-foto baru-baru ini menunjukkan pria Taliban mengenakan gaya rambut trendi, pakaian bergaya dan kacamata hitam, dan sepatu kets high-top—menimbulkan kritik tajam dari kepemimpinan konservatif ketat negara itu, menurut Journal melaporkan."Ini adalah perilaku para panglima perang dan gangster dari rezim boneka," kata Mawlawi Yaqub, mengacu pada pemerintah Afghanistan yang didukung AS sebelumnya yang digulingkan oleh Taliban. "Jika kita terus bertindak seperti ini, Tuhan melarang, kita akan kehilangan sistem Islam kita."Komentar Mawlawi Yaqub muncul setelah ribuan pemuda Taliban dari seluruh negeri dikerahkan ke Kabul setelah republik Afghanistan runtuh pada 15 Agustus.Sejak pengambilalihan itu, pejuang Taliban dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan yang mengingatkan pada aturan kelompok sebelumnya pada 1990-an, dengan beberapa pelanggaran terhadap perempuan dan pembunuhan musuh politik pada bulan lalu.Pada hari Sabtu (25/9), Taliban dilaporkan menggantung mayat di derek yang diposisikan di tengah alun-alun kota di kota Herat di bagian barat. Itu diyakini sebagai eksekusi publik pertama sejak kelompok itu mengambil alih, menurut Associated Press.Pekan lalu, Mullah Nooruddin Turabi, salah satu pendiri Taliban dan kepala penegak hukum syariah pada 1990-an mengatakan pemerintah baru akan diinformasikan oleh kebijakan ketat yang sama di masa lalu. Selama pemerintahan mereka, Taliban sering melakukan eksekusi atau amputasi di ruang publik, termasuk di kerumunan stadion. [IT/r]